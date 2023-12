El Ayuntamiento de Boiro destina 204.024 euros a crear una senda peatonal entre O Coído y el Pazo de Goiáns

El Ayuntamiento de Boiro inició las obras pra la mejora ambiental en el Estuario del Río Coroño, en el tramo comprendido entre O Coído y el Pazo de Goiáns, por un importe que asciende a 204.024 euros, y que se acometen con financiación a través del Plan de Obras e Servizos (POS) de la Diputación Provincial de A Coruña. Según indicaron fuentes municiples, esta actuación pretende continuar las desarrolladas sobre accesibilidad y mejora medioambiental que la Administración local desarrolla en ese entorno. Y añaden que, en este caso, se pretende crear un paseo peatonal accesible de unos 955 metros de largo y de 2,5 metros de ancho, y realizado con pavimento natural-eco para conseguir un recorrido totalmente accesible y que respete el medio ambiente.



Además, en el núcleo rural de O Coído, se ejecutará una pequeña zona de aparcamiento con el objetivo de organizar los vehículos de los vecinos de la zona “para liberar os rueiros”, dijo el Gobierno local. En ese núcleo se habilitará un espacio de ocio, con juegos para niños ambientados en la naturaleza y zona de comida para las familias. En el entorno del Pazo de Goiáns se contempla la creación de un recorrido respetando los caminos y anchos originales, así como las especies vegetales existentes. “Nos últimos anos levouse a cabo no Pazo de Goiáns unha intensa labor na rehabilitación do inmoble principal e tamén na recuperación da súa finca. Esta actuación vai axudar agora a conectar o Pazo co núcleo urbano, mellorando a súa accesibilidade e dándolle un valor engadido á súa contorna natural”, declaró el alcalde, José Ramón Romero.