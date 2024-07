El Ayuntamiento de Boiro propone la colaboración de la hostelería local para sumarse a la XVI Exaltación do Mexillón

El Ayuntamiento boirense desveló el pasado 3 de julio que, después de ocho años sin realizarse, del 16 al 18 de agosto se retomará la celebración de su tradicional fiesta de exaltación del mejillón, en la que será su decimosexta edición, y que tendrá lugar entre el casco urbano del principal núcleo de población del municipio y en el puerto de Cabo de Cruz, en la parroquia de Santa María do Castro. Por aquel entonces, desde la Administración local indicaron que contaban con el apoyo de seis agrupaciones de mejilloneros más numerosas del municipio, como son Asmecruz, A Marxa, Amebarraña, Virxe do Carme, Opmega y A Boirense, además de la Consellería do Mar.

Ahora, el Gobierno local hace un llamamiento a la colaboración de los locales de hostelería de la localidad en dicho evento con la elaboración de tapas de ese bivalvo al vapor durante ese fin de semana. También indica que desde la organización se repartirán gratuitamente 20 kilos de producto a cada uno de los establecimientos interesados en participar para que, de ese modo, se puedan sumar a esa celebración y "sexa máis participativa". De ese modo, señala que todos esos negocios deberán avisar antes del próximo miércoles, día 31 de julio, en la oficina municipal de información turística, o bien de forma presencial, de lunes a viernes en horario de 9.00 a 14.00 horas; llamando al teléfono de contacto 981 842 654 o enviando un mensaje a la dirección de correo electrónico turismo@boiro.org.



Desde la Administración local se indicó en su día que el principal objetivo de esta cita pasa por potenciar el mejillón de las rías gallegas, "buscando levar máis lonxe un produto moi habitual na dieta dos galegos, sumado ao alto número de postos de traballo directos e indirectos que xera na comunidade autónoma". La organización avanzaron que se contará con actividades complementarias para todos los públicos, así como que la primera jornada, la del 16 de agosto, se desarrollará en el centro urbano boirense, mientras que los dos últimos días, 17 y 18 de agosto, será en la carpa que se situará en el puerto de Cabo de Cruz.