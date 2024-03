El Ayuntamiento de Boiro proyecta ampliar su casa de cultura con 2,6 millones de euros de fondos Next Generation

Después de que en la jornada de ayer el alcalde de Boiro acudió al parque de A Cachada para supervisar los trabajos de saneamiento de arbolado y acondicionamiento de zonas ajardinadas que realizan los alumnos del taller de empleo Torre Goiáns III, la junta de gobierno local del Ayuntamiento de esta mañana dio luz verde a la adjudicación del contrato de ejecución del proyecto de mejora de caminos existentes en dicho recinto en el que se ubica la casa de cultura con la finalidad de favorecer la accesibilidad a ese espacio abierto. Fuentes municipales precisaron que la financiación de las obras será a través de una subvención de la Axencia Galega de Turismo y el importe de las actuaciones asciende a casi 55.028 euros. Desde el Gobierno local precisaron que, en la actualidad, el principal acceso a la sala de exposiciones, al auditorio y la casa de cultura se encuentra en estado de deterioro "debido ás raíces das árbores que impiden a correcta circulación de cadeiras de rodas e que, ademais, xeran resaltes que son perigosos para persoas con mobilidade reducida".

La actuación que se pretende ejecutar consiste, según detallaron desde el Ayuntamiento de Boiro, en el fresado del pavimento actual y la retirada de raíces en la zona del camino, la creación de un nuevo camino de hormigón con acabado antirresbaladizo con un espesor de 8 centímetros y un remate lateral con rígola prefabricada de hormigón para la canalización de las aguas pluviales. En otro de los tramos se adecuará un camino mediante pavimento compacto de tipo natural que permita realizar un vial seguro para personas con movilidad reducida, y se incluirá la retirada de la actual capa vegetal y se habilitará un camino utilizando arena cemento. "Estas obras vanse complementar coas demais actuacións de acondicionamento do espazo que se están a executar mediante o obradoiro de emprego para o saneamento dos xardíns, e tamén co proxecto de rehabilitación da casa de cultura, co que se vai ampliar a instalación, e que ascende a 2,6 millóns de euros e conta co financiamento do Goberno de España mediante fondos Next Generation", apuntaron desde el Ejecutivo boirense.