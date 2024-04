Ayuntamiento de Boiro y SEA avanzan en sus planea para la ampliación del polígono industrial de Espiñeira

Representantes del Ayuntamiento de Boiro y de la empresa Sociedad Estatal del Atlántico (SEA) se reunieron para avanzar en sus intenciones de llevar a cabo la ampliación del polígono industrial de Espiñeira. en ese encuentro de trabajo participaron el mandatario local, José Ramón Romero; el teniente de alcalde, Luis Ruiz; y la gerente de SEA, Beatriz Sestayo; junto con técnicos de ambas entidades para tratar de dar respuesta a la "gran demanda" de suelo empresarial en la zona y ante la falta de parcelas en el actual recinto industrial, "que se atopa ocupado na súa totalidade", detallaron desde el Ejecutivo local. El objetivo de esta reunión pasaba por alcanzar acuerdos que permitan agilizar los trámites para que se pueda llevar a cabo la referida ampliación. En este sentido, se indicó que el Ayuntamiento boirense se hará cargo de todos los trámites para efectuar la modificación del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM(, con la evaluación ambiental, que permitirá avanzar en la localización de los terrenos y poner a disposición del proceso dos fases de 115.000 y 190.000 metros cuadrados respectivamente.



Romero y Sestayo se comprometieron a estudiar las fórmulas de gestión de las propiedades de los terrenos, las necesidades de las empresas que se quieran instalar en los mismos y a buscar y llegar a acuerdos que permitan simplificar la tramitación, de modo que los equipos técnicos de las dos entidades trabajen en la misma línea. Por su parte, la gerente de SEA avanzó que este verano se conocerán ya los resultados del estudio de viabilidad técnica, económica y jurídica contratado su entidad sobre las alternativas para la ampliación, entre las que se baraja con fuerza unos terrenos situados en el otro margen de la Autovía do Barbanza. “Boiro necesita da ampliación do chan industrial para que as empresas poidan medrar e se asenten novas industrias que xeren emprego no municipio”, declaró Romero. Por su parte, Sestayo hizo hincapié en el "perfecto entendemento" entre la SEA y el Ayuntamiento sobre la concepción del suelo empresarial como necesidad para la creación de empleo. “Sabemos que hay una gran demanda de suelo en O Barbanza. Por eso, desde SEA vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para satisfacer esa necesidad en la zona y permitir que siga creciendo y generando puestos de trabajo", puntualizó Sestayo.