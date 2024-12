El Ayuntamiento de Ribeira firma un convenio con Family Search para dar nuevos pasos en la digitalización del archivo municipal

El alcalde de Ribeira, Luis Pérez, y el gerente de Relaciones Institucionales en la península ibérica de la Fundación Family Search, Ezra Gomar, en presencia del archivero municipal, José Antonio Otero, firmaron ayer un convenio que permitirá, a partir del año 2025, catalogar de modo digital miles de documentos relacionados, sobre todo, con licencias de enterramientos o de registros de defunción, que facilitarán el acceso al árbol genealógico de los ribeirenses, y contribuirá en cierta medida al objetivo de dicha entidad sin ánimo de lucro con sede principal en el estado norteamericano de Utah de elaborar el árbol genealógico mundial. Una vez rematado el proyecto y compartidos esos fondos en la base de datos Galiciana, el Ayuntamiento ribeirense habilitará un apartado en su página web para facilitar el acceso a toda esa documentación.

Ezra Gomar, agradeció a la Administración local ribeirense la posibiulidad de llegar a este acuerdo , manifestó que siempre trabajan con documentos de más de 100 años para no tener conflicto con la Ley de Protección de Datos.A continaución se refirió a la parte técnica, precisando que dicha labor de digitalización la llevarán a cabo dentro de la normativa establecida por la Xunta de Galicia en cuanto a la plataforma Galiciana como en Familly Search, y destacó el beneficio que proporcionarán las digitalizaciones proyectadas, tanto para la sociedad como para los investigadores de todas laas partes del m undo para poder acceder a esos archivos. El primer edil ribeirense encomió el "inxente" trabajo que está realizando Familly Search para crear el referido árbol genealógico de la humanidad, "e o Concello de Ribeira non quería quedar atrás neste reto e dende o mesmo lle abrimos esas portas do arquivo municipal”, dijo Pérez.