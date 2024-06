El Ayuntamiento de A Pobra confía de nuevo la roza y limpieza de sus caminos y vías a las Ecobrigadas de Amicos

El Ayuntamiento de A Pobra ha vuelto a confiar en las Ecobrigada forestales de Amicos para llevar a cabo las tareas de roza y limpieza de los márgenes de los caminos y viales de su titularidad y, además, seguir apostando por la inserción laboral de personas con diversidad funcional. Así, desde comienzos de mayo, hay un capataz y cuatro peones para encargarse de esas funciones y acciones de acondicionamiento, que está previsto que se prolonguen hasta agosto.

La concejala pobrense de Servizos Municipais, Persoal, Turismo e Igualdade, Estefanía Ramos, se acercó ayer hasta la zona de Crocha de Poniente para supervisar en persona cómo se están desarrollando esas tareas de roza y limpieza que lleva a cabo la Ecobrigada de Amicos, y alló fue recibida por el director xeral de Amicos, Xoán España, y la responsable técnica de esos equipos, Nuria Calo.

Con respecto a esta la alianza entre la Administración loal y la entidad que preside Esther Vidal, España destacó que “a idea é limpar as beirarrúas, pero o sentido principal desta acción é a xeración de cinco postos de traballo para persoas con discapacidade intelectual e en risco de exclusión social, ao tempo que se desenvolve un traballo e un servizo á comunidade”. Seguidamente, el director xeral declaaró que “dende Amicos queremos agradecerlle ao Concello da Pobra o compromiso e a súa aposta por esta causa, algo que ano tras ano demostra con feitos, contratando ás Ecobrigadas e a Properdis para os traballos de conservación e as labores que nós podemos desenvolver dende a entidade”.



Por su parte, Ramos destacó que “un ano máis, dende o Concello da Pobra decidimos apostar polas Ecobrigadas de Amicos polo bo traballo que fan. Xoán falou da inserción, que é moi importante, e apostamos porque a mellor maneira de apoiar ás persoas con discapacidade é contratándoos e confiándolle un traballo tan importante e tan valorado pola veciñanza”. La edila también adelantó que “dende a Concellería de Servizos Municipais mantemos unha firme aposta neste mandato por manter as vías das estradas municipais libres da masa vexetal. Para iso decidimos reforzar en orzamento a partida, levamos 90.000 euros anuales para estos traballos e ,ademais, contamos con 50.000 euros do remanente de Tesourería que xa foron aprobados en decembro do ano pasado. Tamén queremos seguir contando coas Ecobrigadas nos próximos anos polo seu espléndido traballo”.