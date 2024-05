El Ayuntamiento de A Pobra continúa su dinamización del medio rural con cursos de arte floral en O Campiño y A Ribeiriña

El medio rural pobrense continúa dinamizándose con nuevas actividades. A la creación del jardín veciñal, el ejercicio terapéutico basado en el tai-chi y los talleres de artesanía "Feito coas túas mans", ahora se suman unos cursos de arte floral que pondrá en marcha la Concellería de Participación Veciñal y que se impartirán de manera gratuita por profesionales de las floristerías en los centros socioculturales de O Campiño, concretamente los días 20, 21, 27 y 28 de este mes, y de A Ribeiriña, donde se desarrollarán los martes dde junio, y en ambos casos, el horario abarcará desde las seis hasta las ocho de la tarde.

"Continuamos así no camiño de revitaliza-los nosos núcleos rurais mediante propostas de lecer que tamén buscan crear un espazo de encontro para a veciñanza. E, a través destes obradoiros, queremos potencia-la súa creatividade. Agora, no verán, realizaranse arranxos florais con cores e especies de tempada. Se teñen boa acollida, a nosa intención é darlles continuidade tamén no inverno focalizándonos na creación de adornos vexetais para o Nadal", apuntó la edila de Promoción Económica, Amparo Cerecedo.

Las plazas son limitadas, motivo por el que se requiere inscripción previa enviando un mensaje a la dirección de correo electrónico participacionvecinhal@gmail.com a partir de mañana, día 10 de mayo, proporcionando datos personales como el nombre y apellidos, el DNI y un número de teléfono de contacto. Los participantes, que sólo se podrán anotar en uno de esos cursos, deberán llevar el material a utilizar en esta actividad.