El Ayuntamiento de Rianxo convoca 58 plazas dentro del proceso de estabilización de empleo

El Ayuntamiento rianxeiro dio a conocer la publicación en la jornada de hoy a través del el Boletín Oficial da Provincia de las bases de los procesos selectivos convocados para la cobertura de 58 plazas dentro del proceso extraordinario de estabilización en los puestos de trabajo. Según indican desde el Ejecutivo local, este proceso señalado por ley y obligado por un mandato de la Unión Europea permitirá reducir la temporalidad en el empleo público en el conjunto general de las administraciones locales por debajo del 8%. Una vez firmado el decreto por parte de la Alcaldía



El alcalde, Adolfo Muiños, viene de destacar la importancia de este proceso ya que, a su juicio, se conseguirá "o obxectivo principal de redución da temporalidade do emprego no Concello de Rianxo, co conseguinte beneficio tanto para os traballadores como para a calidade dos servizos públicos que se prestan á veciñanza". Agregó que las 58 plazas convocadas salen por sistema de concurso, según lo previsto en las disposiciones adicionales sexta y octava de la Ley 20/2021. Una de ellas se corresponde con el puesto de personal funcionario y las 57 restantes son de personal laboral. Las solicitudes podrán presentarse desde el día siguiente al de la publicación de los correspondientes anuncios en el Boletín Oficial del Estado.



Acuerdo con todos los sindicatos

Adolfo Muiños destacó que en este proceso de estabilización se incluyeron las plazas de funciones estructurales cubiertas con personal funcionario interino o laboral temporal con fecha anterior al 1 de enero del año pasado después de las negociaciones entre el Gobierno municipal y todas las organizaciones sindicales con representación en la mesa de negociación. En el transcurso de las reuniones de esta última, también se aprobó la creación de la única plaza de funcionario que, por razones de la todavía vigente tasa de reposición estatal, impide cubrir plazas excepto cuando haya jubilaciones. Esta plaza para el año 2023 será de funcionario -conserje- por oposición libre. El alcalde rianxeiro destacó la necesidad de que se modifique la citada tasa para posibilitar sacar más plazas por oposición libre. "Nestes momentos está en marcha un proceso de oposición libre para dotarse dun técnico de Administración Xeral", precisó Muiños.