El Ayuntamiento de Ribeira hace varias recomendaciones ante el inicio de la huelga de recogida de basura

El Ayuntamiento de Ribeira acaba de emitir un comunicado en relación a huelga indefinida que está convocada a partir de este jueves, día 20 de julio -coincide con al clelebración de la Festa da Dorna y, de prolongarse, con las Festas do Verán-, por los representantes de los trabajadores de la empresa Urbaser, concesionaria del servicio público limpieza y recogida de basura, en el que solicita la colaboración de los vecinos y les pide que atiendan a una serie de recomendaciones. Entre ellas se plantea que deben reducir lo máximo posible la producción de residuos, y que no deben sacar ls bolsas de basura a la calle hasta el día establecido en los servicios mínimos, pues hasta entonces no se van a vaciar los contenedores, y que se evite el depósito de muebles y aparatos en al vía pública. Respecto a los restos de comida, especialmente de pescado y semejante señala que deben introducirse en doble bolsa, asegurar su hermeticidad y mantenerlos en un lugar fresco, a poder ser refrigerado, hasta el día en que se lleve a cabo la recogida, con el fin de evitar molestias.

De igual modo, el Ayuntamiento ribeirense recomienda que no se deben usar los contenedores fuera de lso dáis establecidos como servicios mínimos, salvo en casos de extrema necesidad, como la salida de viaje o la imposibilidad material de mantener las bolsas en el domicilio, ente otras. También indica que durante dicha huelga se prestarán exclusivamente los servicios mínimos con vehículos de carga lateral en la zona de Ribeira habrá recogida los lunes, miércoles, viernes y sábado; en las zonas de Aguiño, Castiñeiras, Carreira y adyacentes habrá recogida de basura los lunes y viernes; en las zonas de Palmeira, Oleiros, Bretal y adyacentes será los miércoles y sábados; en las zonas de Artes, Sirves, Olveira y adyacentes será los martes y viernes.

En el caso de vehículos de carga trasera habrá recogida en la zona de Ribeira los lunes, miércoles, viernes y sábados; en las de Aguiño, Castiñeiras, Carreira y adyacentes será los lunes y jueves; en las zonas de Palmeira, Oleiros, Bretal y adyacentes será los martes y viernes, y en las zonas de Corrubedo, Artes, Sirves, Olveira y adyacentes se hará los miércoles y sábados. También especifica que en todos los casos se priorizarán los lugares donde se celebren fiestas y en horario diurno, así como la recogida en el Hospital do Barbanza, centros de salud, centros sanitarios privados, escuelas infantiles, colegios y centros de mayores, de diversidad funcional, mercados, supermercados, zonas de ocio y de concentración de bares y restaurantes. Y esecifica que los días establecidos, por semana, son os mínimos necesarios para garantizar la salud de la población especialmente vulnerable, es decir, niños, ancianos, enfermos y personas asistidas.

Desde la Alcñadía ribeirense indicaron que también se informará puntualmente, a través de bandos, de las novedades que se vayan produciendo, pero que, aún así, para cualquier información o emergencia relacionada con este sercicio se podrá contactar con la empresa concesionaria del servicio a través del teléfono gratuito 900 104 883 o bien al Ayuntamiento de Ribeira al 981 835 417. Igualmente, indica que ante la falta de prestación de este servicio básico y esencial para todos los vecinos, al ejercer los trabajadores de Urbaser su legítimo derecho a la huelga, "só coa colaboración de todos será posible manter unhas condicións mínimas de salubridade", matizaron desde la Alcaldía.