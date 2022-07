Bandas tributo de The Rolling Stones y de AC/DC completan los atractivos de las Festas de Ribeira

Después de que hace unas semanas se avanzó que la organización de las Festas do Verán de Ribeira apostaban por la contratación algunas de las orquestas más consagradas en las verbenas gallegas, como El Combo Dominicano y París de Noia, a las que se añaden otras como Pontevedra, Finisterre, Atenas Small Band y el grupo local Platinum, ayer se desveló que esa programación, que se desarrollará del 3 al 7 de agosto, contempla los conciertos en la Praza de España de una de las bandas tributo de AC/DC “The Wires” y otra de The Rolling Stones “Rayo Stoned”, así como varias sesiones DJ, como una de Gallaecia Discomóvil (Dani DJ) en la Praza de Compostela y Planet Discomóvil en la Praza de Pontevedra, además del DJs Ribeira Urban Fest, con Alex Martini, Tall Boys, Dumore y Enter, que tendrá lugar en la Praza de España. Además, tal y como ya se difundió, Xisco Feijóo, un artista emergente del panorama musical gallego, presentará su espectáculo “Peixe”.





El presidente y el vicepresidente de la comisión de fiestas, José Andrés Alonso y Jesús Paz, acompañados de la concejala de Cultura, Mariola Sampedro, destacaron que el cartel de actividades pretende satisfacer todos los gustos y para todas las edades. La edila destacó que el día 3, antes del lanzamiento del chupinazo y un pequeño espectáculo pirotécnico, tendrá lugar la lectura del pregón correrá a cargo del periodista y analista político Antonio Rodríguez Naranjo, que colabora en distintas cadenas de televisión y de radio y que cuenta con una segunda residencia en la parroquia de Aguiño, principalmente para veraneo. Ese primer día tendrá lugar un homenaje al artista Manuel Ayaso con la inauguración en la Praza do Concello de una escultura dedicada a este hijo predilecto de Ribeira.





De igual modo, no faltarán las actividades para los más pequeños, como los espectáculos “Extra!” de Paco Nogueiras y “Merenda con pan de millo” de Cantaxoga, talleres y animaciones infantiles, coreografías, pequeños conciertos pop, percusión y sketches sobre valores universales por parte de ICE Renovación. Las dianas y alboradas correrán a cargo de los grupos de gaitas O Rueiro de Palmeira, Tahume de Olveira, Xiada de A Pobra, Os Liantes de Artes y Andavía de Castiñeiras. Se inaugurará una exposición del pintor local Antonio Pérez en el Lustres Rivas y se celebrará una muestra de música tradicional con As Garridiñas de Castiñeiras, As Sivalveiras de Corrubedo, As Cantareiras de Amas de Casa de Ribeira, Os Liantes de Artes, Tahume de Olveira, Bailadela de Ribeira y As 7 linguas de Aguiño. El día 6 se celebrará la misa del Carmen en la lonja, tras la que habrá procesión marítima, seguida de un tramo terrestre, y el fin de fiesta llegará con un espectáculo de fuegos artificiales piromusicales.