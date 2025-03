Barbanza encara la recta final del Entroido con una copiosa agenda de actividades

La creatividad protagoniza la agenda lúdica, pero también la vida social y cultural, de los ayuntamientos de Barbanza con el Entroido. Máscaras, mucho colorido, disfraces y retranca se han adueñado de la calle estos días. Y tras un fin de semana con intensa actividad, llega ya el momento de despedir esta fiesta.

En Ribeira, este 4 de marzo estará protagonizado por la choqueirada infantil con concurso de disfraces. La carpa situada en Bandourrío se convertirá en un hervidero de propuestas para los más pequeños desde das 17.00 a las 20.30 horas. El desfile y concurso será a las 19.30 horas y para participar es necesario enviar fotografía desfilando a comercio@ribeira.gal. Habrá cinco premios de vales de 100 euros para gastar en el comercio local. El expreso do Entroido recorrerá las calles de la ciudad en el miércoles 5. La praza del Concello hará de estación del tren infantil de 16 a 19 horas. Las plañideras contagiarán con sus llantos a todo el cortejo fúnebre que acuda al entierro del Felipe, también el miércoles 5, a partir de las 19:30 horas, con salida desde Capitanía Marítima. Los asistentes a la comitiva podrán participar en el concurso de disfraces y optar a premios de 100 euros (individual) y 300 euros (grupal). Además, a las 22 horas de ese mismo día se puede optar a los premios del concurso de disfraces. Las bases están en www.ribeira.gal.

Los mejores disfraces y carrozas también tienen premio en Boiro. La praza de Galicia será el epicentro del desfile y concurso, de las 18 horas en adelante. Estarán en juego 4.600 euros. No faltará la música con Batucada Cadabatú, As da Boina, A Dorniña de Abanqueiro y DJ Matrek. El lugar de Moimenta también tendrá su fiesta de Entroido con música, juegos tradicionales y el espectáculo infantil C@nto contigo, de Paco Nogueiras. Está fijada para el sábado 8, a las 17.00 horas, en la Casa dos Veciños. Y un tren recorrerá la localidad en el domingo 9 para asistir a los entierros: O Farruco, en Cabo de Cruz; A Cunca, Praia Xardín; O Óso, en Abanqueiro; y O Felipiño, en Escarabote.

También se desfilará por A Pobra do Caramiñal en este martes 4. La comitiva de disfraces y carrozas saldrá a las 17:30 horas desde A Covecha para dirigirse a la calle Castelao, en las inmediaciones de la EEI Fernández Varela. Las comparsas Samieira, Os da Caña, As Sonecas y Cor Café estarán también presentes en la jornada. Los premios del concurso ascienden a un total de 4.075 euros. Ya el domingo 2 hubo fiesta y concurso en la categoría infantil. Toca decir adiós a la celebración con el entierro do Felipiño, el sábado 8, con salida desde el Campo de Cabío a las 19 horas; así como con el Domingo de Piñata, el domingo 9, en A Crocha, desde las 18 horas.

En cuanto a Rianxo, el martes 4 estará protagonizado por talleres, animación, juegos y puestos de degustación. Habrá, además, concierto de The Music Patrol y poterior sesión DJ. Tendrá lugar en la carpa ubicada en la praza de Castelao, a partir de las 16:30 horas. La actividad del sábado 8 se concentrará en el Campo de Pazos, en Taragoña, de las 16:30 horas en adelante. Variedad de propuestas integran la agenda para dicho día: hinchables, talleres, juegos, desfile y concurso, gran verbena y música.