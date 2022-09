Un barbanzano resulta herido al caer en la sala de máquinas de un barco amarrado en el muelle de Portosín

Un operario bboirense de mediana edad resultó herido en un accidente laboral registrado poco antes de las doce del mediodía de ayer cuando se encontraba reparando un barco de nombre “Amatxu”, de Bermeo, amarrado al muelle de Portosín, y de cuya tripulación no formaba parte. De hecho, según informaron algunas fuentes consultadas por este periódico, la víctima trabaja para una empresa con sede en Ribeira, desde la que no quisieron hacer comentarios sobre lo ocurrido. Al parecer, ese trabajador pudo enganchar un pie o resbalar y fue a caerse en una zona de tuberías, entre las que quedó atrapado, no podía moverse y se quejaba de fuertes dolores en cuello y cervicales.





Al lugar de los hechos fueron movilizadas las dotaciones de giuardia de los parques comarcales de Bomberos de Ribeira y Boiro, efectivos del GES de Noia y de Protección Civil de Porto do Son, además de las Guardia Civil y Policía Local y una ambulancia de Urxencias Sanitarias-061 Galicia, siendo este último servicio el que acudió en primer lugar y fue desde el que se solicitaron medios para llevar a cabo la intervención de rescate, pues ya se encontraba en el lugar y sus técnicos no ean capaces de sacarlo.





Se procedió a la inmovilización del herido con collarín y también una camilla de rescate, en la que se llevaron a cabo unas complicadas y aparatosas maniobras con una polea y cuerdas para poder sacarlo por uno de los accesos a la bodega. A continuación, la víctiima fue subida a otra embarcación que estaba abarloada y en ella fue llevadoa hasta una rampa del muelle, en cuyas inmediaciones aguardaba el vehículo asistencial, en el que se procedió a su evacuación al área de Urxencias del Hospital do Barbanza.