El BNG de O Barbanza conmemora el 40 aniversario de su formación

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) de O Barbanza conmemoró ayer el 40 aniversario de su fundación, con un acto en el que rindió homenaje a militantes históricos del partido. Además en el emotivo encuentro se presentó un libro sobre la historia de la organización.



El acto tuvo lugar en Boiro y contó con la intervención de la diputada autonómica Rosana Pérez, el autor del libro, Manuel Anxo Baz, y el presidente de la Fundación Galiza Sempre, Rubén Cela, junto a Santos Saborido. Mientras que los militantes homenajeados fueron Ramon Vicente Abuin Noya y Miguel Ordóñez, de Rianxo; Áurea Santiago y Xaquín Maño, de Ribeira; Rosana Pérez Fernández, de A Pobra ; y los boirenses Santos Saborido y Xan García.



Pérez agradeció en su intervención el trabajo de la militancia y de las personas simpatizantes que durante cuatro décadas “deron o mellor de si” y atribuyó a todos el mérito de “ter hoxe un BNG forte, convertido na alternativa de goberno”.



Según la diputada, dicha fortaleza se levanta en tres pilares: “A primeira é que fomos capaces de facer política en clave galega e xerar solucións adaptadas á nosa realidade”, “a segunda é ter unha organización sólida, asentada en todo o territorio e coas ideas claras”, mientras que la tercera se sostendría sobre la concepción del partido como un “sentimento de amor e un compromiso vital coa nosa nación”, según apuntó.



Asimismo, Pérez se acordó de la “xente moza que pelexa por un traballo digno, ás persoas maiores que non dan estirado máis a pensión, ás familias que non chegan a fin de mes, aos mariñeiros que loitan por cubrir custos; ás persoas autónomas que fan malabarismos para manter en pé os seus negocios” y aseguró que “todos poden contar co BNG para conseguir unha saída xusta e galega desta crise” apuntó.







Para finalizar su intervención, la diputada puso énfasis en que la formación “ten as portas abertas a todas persoas que levan a Galiza na cabeza e no corazón” y subrayó que “ensanchar, ampliar e incorporar son os verbos que hai que conxugar” para que el partido pueda seguir creciendo y abrir un nuevo futuro.







El ribeirense Manuel Anxo Fernández, autor del libro, presentó la trayectoria del partido en la obra “40 anos ao servizo da Galiza. BNG, 1982-2022”, en la que sintetizó la historia del Bloque Nacionalista Galego, así como los principales hechos políticos acontecidos.



El acto finalizó con la entrega de unos obsequios a varios militantes como agradecimiento al trabajo realizado en las últimas cuatro décadas, en el que los militantes pusieron en valor la labor del “BNG traballando polo ben da xente”.