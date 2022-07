El BNG demanda al Gobierno de España la paralización de las obras en la playa de A Marxa, en Boiro

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, trasladó al Gobierno español la necesidad de paralizar las obras en la zona de A Marxa, en la parroquia boirense de Santa María do Castro, "que foron autorizadas pola Demarcación de Costas do Estado". Rego requiere al Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico que escuche las reclamaciones de la Cofradía de Cabo de Cruz y acuerde un plan de actuación con las mariscadoras para conciliar la conservación de la producción de marisco que aún no está afectada con la instalación de la tubería de captación de agua para un cocedero. Asimismo, reclama la realización de una evaluación de los daños causados para proceder a su reparación o indemnización a los mariscadores afectados por las obras.





Nestor Rego señala que en A Marxa se están ejecutando una serie de actuaciones consistentes en la colocación de tuberías que, según ha tenido conocimiento, parecen contar con la autorización de la Administración estatal de Costas. Con todo, advierte que la concesión de ese permiso no tuvo en cuenta que afectaría de manera negativa a los mariscadores de la zona, "xa que a Confraría de Pescadores de Cabo de Cruz de Boiro ten atribuídas –mediante concesión administrativa da Xunta- a explotación para o cultivo e extracción de marisco bivalvo".





Ante esta situación que, a su juicio, provoca "estragos" en la actividad marisquera y perjudica a los mariscadores, la formación frentista registró de ugencia una iniciativa para que el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico paralice de manera inmediata las obras autorizadasen la playa de A Marxa. “O MITECO ten que escoitar as reclamacións da Confraría de Cabo de Cruz e acordar coas mariscadoras e mariscadores un plan de actuación que permita conciliar a conservación da produción aínda non afectada e a realización das obras para a instalación da tubaxe de captación de auga” destacó el diputado.





“A Demarcación de Costas en ningún momento se puxo en contacto ou realizou comunicación algunha á Confraría informándoa sobre a realización das obras ou de cando se ía a dar comezo ás mesmas. Isto impediu que os mariscadores puidesen realizar actuacións que permitisen salvar a produción de bivalvos no areal, ou un plan de coordinación que permitise protexer os dereitos e intereses da Confraría” afirma Néstor Rego tras conocer lo sucedido.





De hecho, el diputado del BNG señala que desde la noche del jueves los mariscadores estuvieron intentando salvar su producción, y por eso por empearon a extraer de la zona el bivalvo "ameazado pola entrada de maquinaria pesada na praia". Néstor Rego declaró que “será necesario avaliar os danos causados á produción acuícola e marisqueira por autorizar a entrada na concesión de maquinaria pesada e a escavación na area coa que destruíron gran parte dos bivalvos, e proceder así á súa reparación e indemnización”. Para Rego, resulta incomprensible que desde Costas “non se tivese en conta a necesidade de coordinar coa Xunta, competente na concesión administrativa para a extracción de marisco, ou coa propia confraría a autorización para realizar escavacións con maquinaria pesada na praia”.