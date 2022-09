El BNG desvela en Ribeira que denunció ante la Defensora del Pueblo Europea la decisión de vetar la pesca de fondo

La eurodiputada del BNG, Ana Miranda, anunció este mediodía en Ribeira que ya trasladó a la Defensora del Pueblo Europea la decisión de la Comisión Europea de vetar la pesca de arrastre en 87 caladeros del Atlántico sin haber realizado de forma previa un estudio sobre las consecuencias sociales y económicas de esta prohibición en el sector pesquero gallego. ”É inaceptable que o comisario tome unha decisión deste calado sen medir o seu impacto económico, trátase dun defecto de forma moi grave”, subrayó Miranda en un encuentro con el sector pesquero en la el salón de actos de la de Ribeira, junto con la diputada autonómica Rosana Pérez y el portavoz municipal do BNG, Luis Pérez Barral, y la concejala Cruz Rivadulla.





“Consideramos que o comisario de Pesca debe dimitir por prevaricación, por incumprimento dos actos administrativos, xa que unha medida de impacto económico tan grave debe ir acompañada non só de informe científico senón tamén dun estudo de impacto socioeconómico”, explicó Ana Miranda, quien defendió que la Comisión Europea comete una "ilegalidade" que debe ser trasladada a la Defensora del Pueblo Europea, Emily O’Reilly.





Además de considerar que se trata de una actuación muy grave del comisario de Pesca, para la eurodiputada nacionalista los gobiernos gallego y español no supieron anticiparse a esta decisión, que considera que es “un agravio máis” a la flota pesquera de Galicia, que se suma a la aprobación del Reglamento de Control y a la redución de cotas. “A ignorancia da Comisión Europea e a pasividade dos gobernos galegos e estatal teñen estas consecuencias”, manifestó Miranda, que recordo que el mismo día de la publicación de dicha normativa solicitó una entrevista urgente con el comisario de Pesca de la UE, Virginijus Sinkevicius.





La eurodiputada frentista indicó que el 29 de septiembre se celebrará la próxima Comisión de Pesca, en la que trasladará la situación del sector pesquero gallego al resto de eurodiputados para lo que ya solicitó al presidente de la Comisión Europea la inclusión de este tema en el orden del día. Además, expresó el apoyo del BNG a la concentración que tendrá lugar el próximo 8 de octubre en la Prazo do Concello de Ribeira, para protestar contra esta prohibición para la pesca de fondo.





Falta de sensibilidad

Por otro lado, la diputada Rosana Pérez acusó al presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, de “falta absoluta de respecto e de sensibilidade” al anunciar en el Consello da Xunta la implantación del primer parque de energía eólica marina frente a Langosteira. “É un tema no que o sector non é favorable polo que debería ser debatido no propio Observatorio Galego da Eólica Mariña, onde non hai unanimidade ao respecto”, manifestou a deputada nacionalista. “A Xunta de Galiza non debería diversificar os seus problemas e debería centrar toda a súa enerxía na defensa do sector pesqueiro”, concluyó.