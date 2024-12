El BNG duda del compromiso sobre la ampliación del horario del PAC de Rianxo al votar el PP en contra de hacerlo en los próximos meses

Después de que hace una semana trabajadores y usuarios del centro de salud de Rianxo suspendieron las concentraciones para denunciar la delicada situación de ese servicio, tras recibir el compromiso de la Xerencia del Área Sanitaria de Santiago-O Barbanza de ampliar en 2025 el horario del PAC, el BNG puso en duda la voluntad real de que se haga efectiva la medida, argumentando que el grupo parlamentario del PP voto en contra de que esa medida se haga efectiva en los próximos meses, tal y como le pidió diputada de la formación frentista, Rosana Pérez, en la Comisión de Sanidade para dar cumplimiento al compromiso adquirido con los vecinos en el primer trimestre de 2025 o, a más tardar, antes del verano.



Pérez Fernández recordó que ese compromiso pasa por la apertura del PAC de 15.00 a 22.00 horas los días laborables para “mellorar a organización do traballo, non sobrecargar ao persoal médico da quenda de tarde e dispensar a atención sanitaria que lle corresponde ao rianxeiros”. La propuesta también contempló la cobertura de las 8 plazas de médicos de familia que forman la plantilla del ambulatorio de Rianxo.

La diputada reconoció que la situación del personal facultativo mejoró en los últimos meses “grazas ás protestas da cidadanía, que masivamente saíu á rúa para esixir a atención sanitaria que lle corresponde”.

Pero, criticó que la Consellería de Sanidade actúa a golpe de movilización y no para solucionar las necesidades reales de los vecinos que, insistió, se vio en la obligación de movilizarse ante la “falta crónica de personal” en el centro de salud, “que durante moito tempo funcionou con 3 ou 4 profesionais de medicina de familia en lugar dos 8 que lle corresponden. A día de hoxe, aínda falta por cubrir unha das prazas”.

Pérez, que dijo que las condiciones de trabajo complican que haya profesionales que quieran ejercer en ese ambulatorio, condenó las “mentiras reiteradas do PP, que nega os logros da Plataforma en Defensa da Sanidade Pública e sostén que no centro de Rianxo hai unha cobertura do 100% de prazas, cando aínda queda unha vacante”, puntualizó.