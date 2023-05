El BNG exige que se cubran las ausencias del personal sanitario en los centros de salud de O Barbanza

La diputada del BNG Rosana Pérez demandó en el Parlamento gallego la necesidad de dotar de personal sanitario los centros de salud de O Barbanza, una comarca de la que sostuvo que sufre una "grande precariedade laboral" ya ala que "ningún profesional quere ir e foxe cando pode", precisó. La parlamentaria frentista explicó que son miles de personas las que no tienen médico de familia asignado, carecen de pediatra y soportan largas listas de espera para ser atendidas, y que los ambulatorios que acogen más población, como Boiro o Ribeira, son "claros exemplos do mal trato permanente a profesionais e usuarios". Y le recriminó al PP que aprovechase la pandemia para cerrar los consultorios periférico de Taragoña y Cabo de Cruz y que los pacientes se concentran en los ambulatorios de sus localidades que, a su vez, “están sobrecargados”, señaló.

En la pregunta parlamentaria al Ejecutivo local, Pérez Fernández también se refirió a los consultorios periféricos de Palmeira y Corrubedo por estar "sen médico a tempo completo e co persoal que debe desprazarse dende o centro de saúde de Ribeira ou doutros, provocando que, tanto uns como os outros estean mal atendidos". La diputada nacionalista denunció que "o cadro de persoal nunca está completo en ningún dos centros de saúde da comarca”, y agregó que no se cubren las ausencias y que los profesionales prolongan su jornada y atienden sistemáticamente a un número de pacientes que dobla el que les corresponde. "A falta de pediatras é clamorosa” y la consecuencia de ello es la "peregrinación" de los niños y padres por toda la comarca e incluso fuera de ella. En opinión de Rosana Pérez, todas estas circunstancias repercuten en el servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza, a donde acuden muchas de las personas que no encuentran atención adecuada en su centro de salud.



La parlamentaria del BNG preguntó al conselleiro de Sanidade como va a resolver la falta de médicos y pediatras que soportan os centros de salud de O Barbanza. Jesús García Comesaña aseguró que está tomando decisiones para cubrir las plazas que en la actualidad producen demoras en la atención sanitaria. Tras esa respuesta, Rosana Pérez acusó al titular de Sanidade de "botar balóns fóra" y de no asumir su responsabilidad a pesar de tener competencias exclusivas. "Vostede continúa repetindo falsas promesas", dijo la parlamentaria nacionalista, y agregó que el eslogan de contar con más plazas MIR "está desautorizado por segundo ano consecutivo. O problema non é a falta de prazas para formar médicos, o problema é que os médicos non queren formarse en Galiza porque as condicións laborais son insoportables", recalcó.



Y criticó que, por otro lado, Sanidade anuncie ahora médicos para Ribeira a través de un concurso que, como muy pronto, no tendrá lugar antes de octubre. "¡Dous médicos en Ribeira! ¿E como van facer para cubrir o resto dos que faltan só nesa localidade?", peguntó la nacionalista. "O Barbanza é para vostede un número máis dentro dun bombo de lotería que, se hai sorte, terá unha pedrea nese concurso. Pero vostede é conselleiro de Sanidade do Goberno galego, non un neno de San Ildefonso”, le dijo Rosana Pérez. "Deixe de elucubrar e culpabilizar a todo o mundo de algo que é da súa exclusiva competencia e responda con claridade á cidadanía: ¿Como, e sobre todo, cando vai cubrir as prazas vacantes de persoal sanitario na nosa comarca?", repreguntó la diputada autonómica del BNG sin obtener ningún tipo de compromiso por parte del conselleiro de Sanidade.