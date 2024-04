El BNG insta a la Xunta a sustituir de forma urgente ausencias de médicos en el centro de salud de Ribeira

El grupo parlamentario del BNG registró, a través de su diputada Rosana Pérez, iniciativas para instar a la Xunta de Galicia a dotar del número suficiente de profesionales sanitarios en el centro de salud de Ribeira. Desde la formación frentista indican que pese a los “centos de anuncios e a propaganda do PP, a sanidade pública galega atópase en estado de emerxencia como consecuencia dos recortes, a redución de orzamentos, a infradotación de persoal e unha falta xeral de investimentos”, y precisa que, dentro de ese deterioro generalizado, la Atención Primaria es una de las principales damnificadas “polas nefastas políticas da Consellería de Sanidade”, teniendo que registrar listas de espera cada vez mayores, sobrecarga asistencial del personal sanitario, saturación de los PAC, reducción de personal, no sustitución ni por jubilación, vacaciones, enfermedad, ni por otro tipo de licencias o permisos, agendas saturadas, pacientes sin atender “e un longo etcétera”.



Como ya advirtieron en repetidas ocasiones los propios trabajadores de dicho ambulatorio de la capital barbanzana, Pérez lamenta que no se trata de casos puntuales “como adoita desculparse a consellería diante de calquera denuncia, sino que son as consecuencias de decisións que trouxeron á Atención Primaria a un deterioro estrutural diante do que a Xunta de Galicia non actúa”. La diputada de la formación nacionalistas sostiene que el centro de salud de Ribeira es “paradigma” de esa situación, pues lleva años en una “situación límite”, que afecta tanto a los propios profesionales como a sus usuarios, “nos que repercute fundamentalmente este abandono”. Hace mención a la situación padecida el pasado miércoles, y de la que se hizo eco este periódico, con sólo cuatro de los diez médicos de plantilla en el turno de mañana, y sobre la que Pérez Fernández indica que, pese a no ser la primera vez que se produce, “non deixa de ser alarmante”.



La diputada nacionalista incide en que los trabajadores del ambulatorio ribeirense reconocen que esta precaria situación se mantiene desde hace mucho tiempo -no es la primera vez que hacen público su malestar o el caos que se sufre, “o que está a repercutir na calidade asistencial sobre todo das persoas que teñen enfermidades crónicas. De hecho, ese propio personal del centro de salud cifró en unos 10.000 vecinos de Ribeira que ese día no tenían un médico asignado, aunque la media de los últimos tiempos ronda las 6.000 cartillas no tienen un facultativo de cabecera fijo. Ante esta situación, Rosana Pérez insta a la Xunta de Galicia a que se deje de disculpas y cubra de inmediato las ausencias de personal sanitario, principalmente las bajas de larga duración, que en dicho centro de salud son tres, y así evitar que sigan produciéndose colapsos y derivaciones de urgencias al hospital y que se garantice la calidad asistencial a la población.