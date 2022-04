El BNG pide a la Xunta convertir la carretera de Caldas-Catoira en una vía de alta capacidad

El BNG de O Barbanza registró una iniciativa parlamentaria para exigir al gobierno de la Xunta que asuma la titularidad de la carretera provincial EP-8001 que une el puente de Catoira con la AP-9 en Caldas de Reis y la transforme en una vía de alta capacidad que enlace la autovía de O Barbanza con la autopista.



Los nacionalistas se hacen eco de las viejas reivindicaciones de numerosos colectivos, asociaciones y los Concellos de la comarca barbanzana ya que esta vía, que se trata de la salida hacia la provincia de Pontevedra, soporta un “elevadísimo tráfico diario”, gran parte pesado, conformando un eje vertebrador entre las dos provincias. Además, señalan que se trata de una vía peligrosa al registrarse un alto número de accidentes, algunos de ellos mortales.



La diputada, Rosana Pérez Fernández, recriminó que el gobierno gallego “incumpre o acordo subscrito coa Deputación de Pontevedra no ano 2010 para facerse coa titularidade da EP-8001 e bloquea a súa mellora”. Pérez Fernández detalló que la Consellaría de Infraestruturas había incluído la mejora de este enlace en el Plan Move 2009-2015 y fijara su ejecución en el año 2017 pero “ata o momento o goberno galego incumpre as súas propias previsións”.



La nacionalista censura que la conselleira de Infraestruturas e Mobilidade “bote balóns fóra dicindo que non hai solicitude formal para o cambio de titularidade da estrada cando as Deputacións da Coruña e de Pontevedra levan anos solicitando o seu traspaso e a súa mellora”.



“É necesario que esa estrada sexa de titularidade e de xestión autonómica e que o acordo entre as tres administracións chegue canto antes, como primeiro paso cara a unha mellora da conexión entre o sur da provincia da Coruña e a provincia de Pontevedra e Portugal, a través da posibilidade de unión entre a AG-11 e a AP-9” asevera Pérez Fernández.



Por su parte, el alcalde de Rianxo, Adolfo Muíños aseguró que “os pronunciamentos, as demandas e os acordos de moitos dos concellos situados a ambas as dúas marxes do río Ulla teñen sido numerosos durante, cando menos, os últimos dez anos. É moita hora de que o goberno galego os comece a ter en conta e a incluílos na súa programación viaria de cara o futuro”.