BNG y PSOE reprochan al alcalde de Rianxo que se hayan perdido tres subvenciones este semestre

Los grupos municipales rianxeiros del BNG y PSOE solicitan explicaciones al alcalde, Julián Bustelo, sobre la pérdida de tres ayudas en el actual semestre de gobierno en solitario de Rianxo en Común, por no haber subsanado en tiempo y forma los requerimientos reclamados. En primer lugar, sus portavoces, Xusto Ordóñez y Óscar Rial, hacen referencia a que una de ellas se debe al hecho de que no ha completado, tal y como aparece en una resolución del 9 de noviembre publicada ayer en el Diario Oficial de Galicia, sobre una convocatoria de ayudas a entidades locales de Galicia para financiar actuaciones en materia de residuos de competencia municipal, cofinanciadas por el fondo europeo relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado con fondos Next Generation EU. Desde la formación frentista se indica que la Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático sostiene que por parte del Ayuntamiento rianxeiro “non se enmendou unha axuda destinada a melloras no Punto Limpo Municipal”, dijo Ordóñez.



La segunda de las ayudas que se perdieron “segue no mesmo senso”, dice el BNG, que advierte que la misma dirección general estableció la concesión de ayudas a entidades locales de Galicia para el desarrollo del proyecto PIMA (Plan de Impulso del Medio Ambiente) para la realización de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático. Ordóñez precisó que el Gobierno anterior había iniciado los trámites por los que se acordó un proyecto para la reforma de la zona exterior de la escuela de Buía, y que la Xunta refiere en el DOG que el actual Ejecutivo de RenC no emendó en plazo y forma debida lo requerido, “polo que salvo recurso esta axuda vólvese perder”, sostiene el BNG. El PSOE señala que el mismo caso se vivió en verano cuando el Concello quedó sin socorristas, pese a tener concedida una subvención de 30.000 euros para su contratación al 100%. Rial expresó su deseo de que Bustelo “recapacite” y piense en Rianxo “e non nos seus intereses de partido”.



En tercer lugar, Xusto Ordóñez y Óscar Rial indicaron que a esas dos subvenciones se suma la ya conocida ayuda de 64.795 euros de la Secretaria Xeral do Deporte que fue concedida y no iniciada, y por la que se dejó sin construir la pista de pádel, “que RenC prefiriu ao proxecto dunha pista multideporte no colexio Brea Segade de Taragoña”. “Queremos nos dean resposta e, sobre todo, tomen medidas para ser máis eficaces e non seguir a perder axudas”, indicó el portavoz del BNG. Entre las que más les preocupan a la formación nacionalista, mientras los plazos siguen avanzando, se encuentra el inicio de las obras en el Pazo de Martelo, en las que aseguró que hay en juego más de un millón de euros en ayuda ministerial para la rehabilitación de este Bien de Interés Cultural (BIC) que alberga la biblioteca municipal.