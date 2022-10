El BNG de Ribeira denuncia la "inacción" de la Consellería do Mar en la defensa de la flota gallega frente al veto de la UE

El BNG ribeirense instó al director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Antonio Basanta, a presentar un recurso judicial frente a la Unión Europea por el veto a la pesca de fondo en 87 caladeros para defender a la flota gallega. Lo hizo aprovechando la sesión extraordinaria del Consello Local de Pesca que se celebró este mediodía en el salón noble del consistorio de Ribeira que se convocó con motivo de su comparecencia ante dicho órgano en el que están representados los principales colectivos del sector del mar, así como responsables municipales y de las fuerzas sindicales. A su salida de esa reunión, la concejala frentista Cruz Rivadulla indico que pudo constatar la "inacción" de la Consellería do Mar para defender a la flota gallega ante la decisión de la Comisión Europea. "Cremos que a Xunta de Galicia debería convocar o Consello Galego de Pesca e presentar o recurso perante a Unión Europea, sen agardar nin un minuto máis” declaró.





Desde la formación nacionalista aseguran que no comprenden esa "inacción" del Partido Popular ante un asunto tan importante para el sector pesquero y la negativa a presentar un recurso contra el referiudo veto. “Prometéronlle ao sector do mar que a Xunta esgotaría todas as vías legais para reverter esta daniña decisión, pero non están cumprindo”, precisó Rivadulla, La edila anunció que trasladará por escrito a ese director xeral que el Ejecutivo gallego debe defender "unha das frotas pesqueiras máis potentes de Europa e ir á cabeza das reclamacións da xente do mar para protexer os seus empregos, por ser un sector esencial para a economía galega, independentemente do que faga o Goberno do Estado”. Por último, el Bloque pedirá habilitar medidas que compensen económicamente a los armadores y a las tripulaciones mientras no se resuelve el veto.





Por su parte, fuentes municipales, indicaron que la principal razón de la convocatoria extraordinaria del Consello Local de Pesca fue para escuchar de boca del propio sector como está incidiendo la entrada en vigor del reglamento que prohibe la pesca de fondo en 87 zonas del Atlántico y los problemas que está a encarar, mientras que Antonio Basanta les comunicó los pasos que se están dando desde a Consellería do Mar para abordar este asunto. Además, en el transcurso de la reunión se abordaron otras cuestiones relacionadas con los puertos y la actividad pesquera en Ribeira y, aunque no era objeto de la convocatoria, salió a relucir la preocupación existente en cuanto a las posibles prohibiciones en el acceso al islote Guidoiros Areoso y la isla de Rúa o la práctica de la pesca deportiva, sobre los que ya advirtió esta semana el portavoz del PBBI, Vicente Mariño, al registrar una moción de urgencia, y sobre los que el alcalde ribeirense, Manuel Ruiz, que presidió dicha reunión, indicó que tiene prevista una reunión con la directora xeral de Patrimonio Natural, Belén do Campo.