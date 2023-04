El BNG de Ribeira denuncia el mal estado de la carretera que trascurre por Os Muíños

El BNG de Ribeira denuncia el “malestar” del vecindario de Os Muíños, en la parroquia de Oleiros, por el estado de la carretera del lugar, especialmente por presentar hundimientos en su trayectoria. Los nacionalistas advierten que los baches representan un problema de seguridad viaria. De hecho, la concejala Cruz Rivadulla advierte que la situación de peligrosidad llevó a los propios vecinos a realizar señalizaciones para “evitar desgrazas”, señala.



Asimismo, el Bloque recuerda que en septiembre del año pasado se realizaron obras en la carretera para dotarla del servicio de saneamiento que implicaban la instalación de case dos kilometros de tuberías. Un proyecto que supuso una inversión cercana a los 240.000 euros. Por ello, Rivadulla afirma que el gobierno local descuida las parroquias al no poder garantizar “a boa calidade das obras públicas” que se realizan en el municipio, “hai que manter en bo estado as estradas, e iso non o están facendo”, subrayó. La nacionalista recalca que vez concluidas las obras de saneamiento “o estado no que quedou a calzada é lamentable o que ocasionou que debido ao elevado tráfico” —tras el paso de camiones pesados que transportan madera de os montes— “parte da calzada cedese provocando fochancas que foron sinalizadas polos veciños debido ao perigo que iso implica”.



Para finalizar su denuncia, la edila concluye que “estamos ante un goberno esgotado xa que as obras foron aprobadas en 2019, tardaron tres anos en comezarse. Agora, un ano máis tarde, a estrada xa está a afundirse, algo que non é normal polo que lle pedimos responsabilidades goberno local e o seu arranxo inmediato para evitar perigos”.