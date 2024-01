El BNG se suma a la demanda para que el servicio de ambulancia del 061 en Rianxo se preste las 24 horas

El grupo municipal del BNG de Rianxo se suma al alcalde de la localidad en su demanda para demandar la ampliación del horario de servicio de la ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB), teniendo en cuenta que el nuevo contrato de ese servicio para toda Galicia mantiene que siga únicamente de 10.00 a 22.00 horas. Los nacionalistas rianxeiros registraron una moción para su debate en un próximo pleno para reclar que ese vehículo asistencial del 061 que presta servicio en la localidad amplíe su atención a las 24 horas. Si portavoz, Xusto Ordóñez, recuerda, tal y como ya se publicó, que la Xunta de Galicia licitó hace unos días un nuevo contrato para prestar el servici de transporte sanitario urgente terrestre del 061 por dos años, prorrogable durante un año más.

"O valor estimado deses tres anos de prestacións rozará os 178 millóns de euros para un mínimo de 127 ambulancias de diferentes tipos e prestacións, repartidas polo país en bases asentadas en 93 municipios diferentes entre os que se encontra Rianxo. Forma a nosa parte das 107 ambulancias de SVB e das que unha maioría estarán activos as 24 horas", señaló el BNG. Desde la agrupación frentista indican que "sorpresivamente, pois dábase por conseguido, a de Rianxo non vai prestar servizo as 24 horas. Cando por número de servizos nocturnos así o xustificaba e daríase unha mellor atención de toda a comarca en xeral, mesmo a outras zonas limítrofes. Sería oportuno e prudente chegar ás 24 horas de atención, diminuindo os tempos de espera nocturnos". Ordóñez espera que en esta fase de licitación se pueda mejorar a través de la propuesta empresarial, pero también demanda el apoyo de la corporación municipal para instar a la Xunta de Galicia a que se amplíe la cobertura del 061 con base en Rianxo a 24 horas en el próximo concurso.

Cabe recordar que está es una vieja demanda y que en marzo de 2022 se registraron dos sucesos vinculados con la asistencia sanitaria registrados en Rianxo que reavivaron dos históricas reivindicaciones, una de las cuales era la ampliación de los horarios de su ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) del 061, que actualmente es de 10.00 a 22.00 horas, pero tambíen se demandaba incrementar el horario del Punto de Atención Continuada (PAC), que sólo funciona de noche. El entonces alcalde de Rianxo, Adolfo Muiños, manifestó que desde su equipo de gobierno ya se le había solicitado en varias ocasiones a los gestores del área sanitaria gallega que se extienda el horario del PAC, con una dotación suficiente de personal, principalmente facultativo y de enfermería, pero también que se refuercen las Urgencias, además del servicio de Pediatría y la implantación de la Hospitalización Domiciliaria (HADO), ya implantado.



De igual modo, el mandatario local indicó que antes de los últimos concursos para adjudicar los contratos del servicio de ambulancias se dirigió a la gerente del área sanitaria para demandarle que se incrementase el horario de prestación de ese servicio. Por otro lado, el grupo municipal del PP rianxeiro, que entonces era el principal partido de la oposición, comunicó que sus concejales Germán Allut y Mariano Moares mantuvieron una reunión con el conselleiro de Sanidade, Julio Comesaña, y el gerente del Sergas, José Flores, para solicitarles la ampliación el horario del PAC y el aumento del número de facultativos, y también del horario de la ambulancia del 061 con base en la localidad de 12 a 24 horas y los 365 días del año. Los ediles populares rianxeiros agradecieron que sus interlocutores el estudio de sus propuestas.



Las incidencias que hicieron entonces que se reavivarsen las referidas demandas fueron la de un octogenario se desplomó en la Rúa de Carbaxales de Arriba y acabó falleciendo, y en el que la ambulancia del 061 llegó 15 minutos después del aviso al tener que esperar por el único médico del centro de salud, y la otra fue un accidente de tráfico entre las salidas de Tarragona y Rianxo de la Autovía do Barbanza, entre las salidas de Taragoña y Rianxo, y para el que el 061 movilizó una ambulancia desde una localidad vecina ya que la de Rianxo no funciona de noche.