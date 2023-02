El BNG traslada al Parlamento varias iniciativas en relación a la escasez de médicos en el Hospital do Barbanza

Después de que hace unos días los delegados de la CIG en el Hospital do Barbanza denunciaron la escasez de médicos en el Hospital do Barbanza, sumándose recientemente la falta de facultativos en Urxencias, con un déficit de 4 facultativos, a la prolongada situación delicada del área de Medicina Interna, ahora es el BNG el que lleva el asunto al Parlamento gallego con iniciativas para reclamar que se dote de personal médico suficiente ás área de Urxencias dada la “saturación que sofre o servizo” provocando, a su juicio, una peor calidad asistencial para los pacientes y una situación de “gran tensión laboral” para el personal, y demoras en la asistencia a los pacientes.



La diputada frentista Rosana Pérez denunció que a Consellería de Sanidade somete al personal médico a una “precariedade inasumible” a firmar contratos por periodos inferiores a un mes, incluso por días, avisando en la misma jornada del turno de trabajo. “Esta inestabilidade laboral é un dos motivos polos que se está a producir unha saída constante de profesionais deste servizo” argumentó Pérez Fernández. El Bloque indica que en 2022 aumentó el número de asistencias en Urxencias un 12,5% respecto a 2019 sin que se incrementase su cuadro de personal, y tampoco en el turno de noche, que sigue con dos médicos a pesar de que las cifras demuestran la necesidad de un tercero. Rosana Pérez lamenta que esta situación se suma al deterioro en la Atención Primaria, “que só recibe o 14% do total do gasto sanitario, moi lonxe do 25% que recomenda a Organización Mundial da Saúde". El BNG reprocha la realización de recortes y privatizaciones.