La boirense María José González López logra el tercer premio del certamen "Hoxe escribo en" de la Diputación de A Coruña

La Biblioteca Provincial acogió ayer el acto de entrega de premios del certamen "Hoxe escribo en 2023", por parte del vicepresidente y diputado de Turismo, Xosé Regueira, y su homóloga de Cultura, Natividad González. Mientras que el primer galardón fue para María Luisa Vidal Collazo por “Estou aquí”, un relato referido a Ponteceso, y el segundo pra Diego Fernández Fernández por “O desencravo” sobre Betanzos, el tercero fue a parar a manos de la boirense María José González López por “El Pazo de Goiáns”.

El jurado, formado por el citado Xosé Regueira, por Patricia Cernadas Novo y Paula Cabado Brea de vocales y por como secretaria Carmen María Ferreiro Villaverde, directora de la Biblioteca Provincial, eligió “El Pazo de Goiáns” por "transmitir fantasía, a súa coidada prosa e por evocar un mundo onírico", mientras que de "Estou aquí” destacó que se trata de un texto lírico "que expresa con gran beleza os sentimentos e as emocións, co mar como parte da identidade”, y de “O desencravo” por "utilizar a ironía e o humor, destacando polo seu estilo fluido e orixinalidade".

El concurso "Hoxe escribo en", convocado por el área de Turismo en colaboración con la Biblioteca Provincial, premia a los ganadores con estancias y experiencias en cabañas y establecimientos rurales de la provincia y lotes de productos representativos de sellos de calidad y sostenibilidad. "O obxecto do concurso é o fomento do talento creativo, a animación á escritura e á lectura, e a difusión do patrimonio cultural e turístico dos concellos da provincia da Coruña, contribuindo a sensibilizar sobre os recursos naturais, culturais e medioambientais de cada un, e a importancia de preservalos", subrayaron desde la institución provincial.