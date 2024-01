Boiro albergará un amplio y variado programa de actividades de Carnaval del 9 al 18 de febrero

Boiro albergará del 9 al 18 de febrero un amplio y variado programa de actividades pensadas para todos los públicos con motivo de la celebración del Carnaval pues, además de las propuestas habituales que se programan desde el Ayuntamiento, destacan las acciones impulsadas por algunas entidades, sin olvidar los tradicionales entierros para cerrar estos festejos. El concejal Marcos Fajardo, acompañado del presidente de Peñas Boiro, David Laíño, y el representante de la comisión de fiestas de A Boliña, Juan Carlos Tubío, desveló la programación diseñada por la Administración local, que arrancará el 9 de febrero, a las 20.30 horas con las Abadesas y la charanga TNT en la calle peatonal

Al día siguiente tendrá lugar la XV Festa da Orella de Porco e Outros Produtos Típicos de Entroido -incluyendo dulces aportados por los vecinos- desde las siete de la tarde en el Campo de Revelar con la actuación del Dúo Charada y Chocolate Disco Móvil con Tito Maverick, con el sorteo de tres cestas de productos típicos de la época, y se anuncia que habrá carpa, aunque en caso de muy adversa meteorología se trasladará al pabellón de Praia Xardín, a donde ya tuvieron que ir en una ocasión después de que el temporal les tiró la carpa. "Animamos a toda a xente a que veña disfrazada a desfrutar con nós desta festa do Entroido”, manifestó Tubío, quien destacó que esta fiesta y la del magosto las realizan sin petitorias de donativos ni patrocinios, "pero que nos gusta facela pola gran cantidade de xente que ven a disfrutar dela".

La propuesta que plantea Peñas Boiro será dar continuidad a la gran fiesta que se empezó a realizar antes de la pandemia derivada de la Covid-19, que se retomó el año pasado y que en 2024 alcanza su tercera edición. Será el día 10 de febrero, a partir de las once de la noche y hasta las tres de la madrugada en la Praza de Galicia con las actuaciones de los pinchadiscos Marcos Magán, Mateo Fajardo, Xacobo de Mínimo Eventos y discoteca móvil Euphoria. “Despois da gran acollida do ano pasado decidimos seguir apostando por esta festa de Entroido o sábado en Boiro, para que a nosa localidade sexa o referente na comarca dese día”, subrayó Laíño. En ese sentido, dijo que el año pasado hubo momentos en que contaron con más de 2.500 personas en la plaza, "algo que só pasa dúas veces máis ao ano, cando veñen a actuarr as orquestras Panorama e París de Noia".

Marcos Fajardo, que invitó a los vecinos a sumarse a los diferentes eventos de Carnaval, agradeció “o gran traballo que fan as asociacións, xa que sen elas non poderíamos contar cunha programación tan variada e pensada para todos os grupos de idade”. El edil detalló que el domingo 11 tendrá lugar la fiesta infantil de disfraces con un desfile que saldrá a las cinco de la tarde de la Praza da Mancomunidade y discurrirá por la calle peatonal hasta llegar a la Praza de Galicia, donde actuará DJ Matrek. Agregó que, como es tradición, el Martes de Entroido se celebrará el Concurso de Carrozas e Disfraces desde las seis de la tarde en la Praza de Galicia con premios para los disfraces individuales, de grupo y carrozas. Además, habrá animación musical de calle con "Bufóns e trobadores" de Troula, As da boina, A Dorniña de Abanqueiro y Nunca é Tarde, mientras que DJ Matrek volverá a actuar en la explanada situada delante del consistorio municipal.

Entre el 12 y 14 de febrero se desarrollará en el centro social de Cabo de Cruz un taller de repostería y manualidades de Carnaval para niños de 6 a 12 años, para el que las plazas son limitadas y es preciso inscribirse en la casa de cultura de A Cachada. Como es habitual, la programación se completará en domingo 18 con el Día dos Enterros en las parroquias, y un tren realizará las paradas en los lugares de celebración de los mismos para asistir a ellos. A las once de la mañana será el Enterro do Farruco en Cabo de Cruz, donde también tendrá lugar un desfile de máscaras; a la una y media de la tarde será el Enterro da Cunca en Praia Xardín; a las cuatro y media de la tarde se desarrollará el Enterro do Óso en Abanqueiro y a las seis de la tarde tendrá lugar el Enterro do Felipiño en Escarabote.