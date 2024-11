Boiro aumenta la tasa por licencia de primera ocupación entre el 107% a un galpón y el 796% a naves industriales

En los casi 500 días que transcurrieron de actual mandato en el Ayuntamiento de Boiro se acumulan 4 subidas de impuestos y tasas, que el gobierno local socialista sacó adelante, aunque fuese sólo con el voto favorable de la mayoría de sus 9 ediles. Aunque entre múltiples críticas y reproches de los portavoces de PP, BNG y Boiro Novo, el último incremento que recibió luz verde fue el de la tasa urbanística por la licencia de primera ocupación. Según desveló el líder del PP, Fernando García, esa subida supondrá que por galpones o pequeñas construcciones los boirenses tengan que pagar un 107% más que hasta ahora, y en caso de las naves industriales el aumento será del 796%, y que las de viviendas oscilarán entre el 188%, 246% o 361%, en función de los metros cuadrados construidos en cada inmueble. El portavoz popular, que recordó la expresión pronunciada por el mismo en un pleno anterior en la que dijo “benvidos ao inferno fiscal socialista”, no pudo evitar concluir su intervención manifestando que, para actuar de esa manera, el Gobierno local de Boiro debe decir “voy de sobrado y lo subo por mis bemoles”.

Raquel Suárez, portavoz del BNG, sostuvo que éste no es el mejor momento para subir impuestos y tasas, y le reprochó al Ejecutivo local que preside José Ramón Romero que no haga “contención do gasto” y que aunque para tener servicios es necesario pagar impuestos, los boirenses no ven reflejado lo que pagan por esos conceptos en lo que les devuelve el Ayuntamiento en servicios. La edila nacionalista reiteró el discurso que ya transmitió en anteriores debates relativos a actualizaciones de ordenan zas fiscales, subrayando que el programa del gobierno "é subir tasas e impostos".



Xurxo Triñanes, nuevo edil y portavoz de Boiro Novo -tomó posesión en este pleno, al igual que la popular Vanesa Somoza-, le espetó al actual Ejecutivo boirense que “ten a honra de ser o goberno máis caro da historia de Boiro e tamén o que máis subiu os impostos”, pero que no lo hizo de manera simkbnólica o progresiva, sinco que calificó esas subidas de “leoninas e astronómicas”. Añadió que como “facianlle falta os cartos, tirou de liquidarle a carteira aos veciños”. Y le preguntó a su portavoz, Luis Ruiz, "como lle poden pedir aos veciños que se apreten o cinto cando vostedes se coidaron que todas esas subidas non lles afectasen a vostedes", recordándole que se subió su sueldo un 70% respecto al anterior mandato, lo que supuso 17.309 euros más, y si “non se sinte mal cando lle pon esas subas en pouco tempo”. De igual modo, manifestó que "cada día quie pasan vostedes neste gobnerno, aos veciños lles custa máis vivir en Boiro, e incluso morrer", refiriéndose a que las tasas del cementerio, las primeras qu.e subió en este mandato, se incrementaron un 130%, respecto a lo que agregó eso lo debieron hacer "non vaia a ser que se escapen" de la presión fiscal.



El portavoz del equipo de gobierno socialista replicó que “os veciños nos elixiron para levar as rendas do goberno e prestar os maiores servizos posibles” y que decidieron hacerlo de esta manera. También dijo que la aportación de la Administración local para el Servizo de Axuda no Fogar, para el que se aprobó, con el voto en contra de BNG y Boiro Novo y la abstención del PP, el expediente de contratación, se ha visto incrementada en un 500% en los últimos años, cuando sostuvo que la competencia en esa materia es a partes iguales del Estado y de la Xunta de Galicia.

Licitación del SAF

Xurxo Triñanes manifestói en el debate sobre la licitación del SAF que hace dos años, presenciando un pleno como público, fue testigo de que PSOE, BNG y BN se comprometieron a municipalizar ese servicio y que ahora se encuentra con una falta de compromiso a ese respecto pues, para su sorpresa, lo que se promueve es una continuación del sistema que tienen privatizado, "e eso é algo que non podemos asumir na nosa asemblea, non estamos dacordo nin co fondo nin coas formas". Agregó quie las mejoires condiciones salariales y laborales las ofrece un servicio municipal, y que la propuesta que se les presentó "é un patadón para adiante". En esa línea también se expresó Raquel Suárez, que sostuvo que en el BNG defiende los servicios públicos y su gestión directa", recordano que en su programa llevaban la municipalización del SAF. Y Fernando García Diéguez dijoque en el PP no entend´ñia que ese asunto tuviera que ir por vía de urgencia después de tantos meses de trabajo.

Respecto a estos último manifestado pòr el portavoz del PP, el concejal de Servizos Sociais, Raúl Treus, lo justificó en que tuvieron un problema con el listado de subrogación de las trabajadoras. Por lo demás, dijo que se trata de un contrato que supondrá un desembolso total de unos seis millones de euros emn cuatro años "que non teriamos que asumir, senón que o 50% debería custealo o Estado e a parte restante a Xunta" y agregó que el Ayuntamiento boirense está asumiendo más que las otras dos administraciones del coste e este servicio. También refirió que la empresa tuvo que afrontar entre el 24 de agosto y el 16 de.octubre 16 bajas de larga duración de una plantilla de 56 trabajadores, y que la Administración local sacó un listado en el que sólo se presentaron cuatro personas, pero que sñolo empezó a trabajar una, ya que las otras tres renunciaron. "Se isto estuivera municipalizado, hoxe habería familias que quedarían ser servizo".subrayó el edil socialista para tratar de justificar la decisión de no apostar por la municipalización. Frente a eso, Triñanes le había dicho que hay otras localidades, como silleda y A Pobra, entre otras, que lo tienen municipalizado y funciona.