Boiro estrenará en su Semana Santa un paso de La Piedad, que saldrá en la procesión del día 27

La iglesia parroquial de Santa Baia, en Boiro, albergó a última hora de la tarde de ayer el descubrimiento de una nueva imagen de Semana Santa y que saldrá en la procesión del miércoles 27, siendo portada por 22 cofrades. Se trata del paso de La Piedad, de madera maciza de ciprés, basada en referencias de la iconografía clásica, con Jesucristo muerto en brazos de su madre, María, que fue tallada por Víctor Vecino, de Caldas de Reis, y con policromías de su hija Marián. La hermana mayor de la Irmandade do Cristo da Misericordia, María José Figueroa, que estuvo acompañada del párroco de la Unidad Pastoral de Boiro, Juan José Bermúdez, y por la concejala de Cultura, María Outeiral, manifestó en ese acto que con esa imagen se ve consolidado el “sueño” de dos de sus cofrades ya fallecidos, “que dejaron una huella imborrable en nuestra hermandad y en todos los que los conocimos; trabajadores y soñadores incansables que creyeron que la parroquia de Boiro se merecía una nueva imagen con la que dar más notoriedad a la Semana Santa”.



Figueroa se refirió a Jesús Martínez Xesto “JB”, que fue hermano mayor de la cofradía de 2015 a 2018, y Amador Abalo Fernández, al que se nombró cofrade de honor a título póstumo, y a los que, con palabras llenas de emoción, agradeció que les hicieran creer que era posible. De hecho, fueron sus hijas, Pili y María, respectivamente, las que efectuaron el descubrimeiento de la talla, que tiene 1,30 metros de altura, 1,10 metros de ancho y 0,90 meros de fondo, y que además incluye una cruz de dos metros de altura. Así, la hermana mayor de la Irmndade do Cristo da Misericordia dijo que, con la aprobación en la asamblea y la colaboración de todos los que quisieron poner su granito de arena, “hoy tenemos el honor de presentar La Piedad”, de la que destacó que une lo nuevo y la tradición. "Para mi supuso un reto personal pensar en el esfuerzo que eso conllevaba, tanto de recursos económicos como humanos, porque después de haber vivido los últimas Semanas Santas, algo dentro de mí me hacía dudar que fuese la decisión correcta, pero después de mi primera visita a la talla el pasado 29 de septiembre, todo cambió. No creo que llegase a sentir lo que 'JB' o Amador sentirían, pero me acerqué bastante", declaró María José Figueroa.



Sobre el trabajo de Víctor Vecino indico que la realidad con la que talló esos rostros y esas manos "alejaron toda duda de mi cabeza" y que le hicieron sentir "la alegría de los nuevos tiempos". De la talla señaló que no se trata de una imagen grande de tamaño, pero precisó que está "llena de mucho amor y esfuerzo" por parte de todos. Sobre la policromía de Marián Vecino afirmó que,hizo un gran trabajo "hasta el punto que, no se si lo podéis percibir, pero estoy esperando ver rodar las lágrimas por ese rostro". También refirió que sólo le quda el deseo de que esta imagen sea tan querida y valorada como el resto de las que se procesionan en la Semana santa de Boiro, "un pueblo que debe luchar por sus sueños", y al que mostró sus agracedimeinto "más que nunca por todos esos hombros y manos que siempre estais dispuestos", y también al cura Juan José Bermúdez "que está esforzándose al máximo para que todo sea fácil y

posible" ya la edila María Outeiral su "paciencia y disponibilidad".

Anunció que la procesión de ese paso en la jornada del Miércoles Santo tendrá un itinerario nuevo, emulando la antigua de “O Caladiños”, en la que reinaba el silencio, como en la del próximo Miércoles Santo y que sólo se romperá con el sonido de un tambor que marcará el paso de los cofrades que portarán unos farolillos. Discurrirá desde la iglesia hacia la Rúa Principal, para enlazar con Rúa Francisco del Río Romero y seguir por la peatonal, regresando por Santos Mieites hasta el templo de Santa Baia. Además, el calendario de la Semana Santa boirense contempla para el sábado de la próxima semana, día 23 de marzo, que el arzobispo de Santiago, Francisco José Prieto, será su pregonero y bendecirá oficialmente la imagen (20.30), aunque Figueroa aprovechó para decir “Dios bendiga la imagen de La Piedad” y añadió vítores para “JB”, Amador y la Irmandade do Cristo da Misericordia. El 22 saldrá la procesión de La Dolorosa (tras la misa de 20.30), que será portada únicamente por mujeres. El domingo 24 habrá la escenificación de la entrada en Jerusalén y la bendición de ramos en el Cruceiro de Baio (11.30), acompañados por un cordero, el Jueves Santo será la procesión del Ecce Homo y la Virgen de la Amargura (21.30) y el Viernes Santo habrá la Pasión de Cristo (19.30), seguida de la representación del Desenclavo (20.15) y a partir de las 21.15 horas saldrá la procesión del Santo Entierro con La Dolorosa, el Cristo Yacente y el Cristo De la Misericordia.

Pili y María, hijas de Jesús Martínez Xesto “JB” y de Amador Abalo Fernández, respectivamente, descubrieron la nueva imagen de La Piedad en la iglesia de Santa Baia I Chechu Río

El paso de La Piedad de Boiro está inspirado en varias referecias de la iconografía clásica I Chechu Río