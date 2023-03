Boiro homenajeará el martes a Ramón Martínez López coincidiendo con el 116º aniversario de su nacimiento

El Ayuntamiento boirense homenajeará a Ramón Martínez López este martes, 4 de abril, fecha del 116º aniversario de su nacimiento. Así se dio a conocer en una presentación en la que se desgranaron los actos de reconocimiento programados en memoria de este docente, escritor, investigador y una relevante figura del galleguismo y fundador del Seminario de Estudos Galegos, donde desarrolló labores de recuperación etnográfica y folclórica de O Barbanza. El director del Museo do Pobo Galego, Manuel Vilar, dijo que para esa institución “é importante recoñecer o centenario de dito seminario e promover a labor pola que foi creado”.

El acto arrancará a las siete de la tarde en el salón noble del consistorio, donde su biógrafo, Amancio Liñares, impartirá una conferencia sobre su figura. “O obxetivo deste proxecto é dar a coñecer a figura de Ramón Martínez López no seu pobo natal, xa que foi unha persoa moi relevante para a cultura galega”, afirmó Xosé Deira, uno de los impulsores de la iniciativa. Luego, Os Quinquilláns harán un paseo teatralizado por la ruta de la memoria de Cimadevila y acabará con el descubrimiento de una placa en su honor en el lugar en el que nació Ramón Martínez López.

“Este acto vaise levar a cabo dentro do proxecto de recuperación da memoria de Cimadevila, co que xa se realizou un recoñecemento aos represaliados e ás mulleres do textil”, manifestó la concejala de Memoria Histórica, Dores Torrado. Por su parte, el alcalde, José Ramón Romero, invitó a la ciudadanía a participar en este evento de reconocimiento y agradeció “o gran traballo que dende as áreas de Memoria Histórica e Cultura están a desenvolver para a posta en valor da figura de Ramón Martínez López”.