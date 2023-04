Boiro Novo califica de "insólito" que BNG e ICBoiro rechazasen seguir con la municipalización de la piscina

La asamblea local de Boiro Novo compareció este mediodía para hacer una valoración sobre el hecho de que en el pleno de la corporación local del pasado jueves no se pudiera seguir adelante con el proceso de municipalización de la piscina cubierta y climatizada de A Cachada. Según indicaron sus miembros, "era esperable que un partido que non cre na xestión directa dos servizos públicos como o PP votase en contra. O que resulta insólito, incluso triste, é que partidos que se supoñen progresistas -en referencia a BNG e ICBoiro-, que dicían apoiar a municipalización, voltasen de novo a facer o mesmo que o ano pasado coa proposta de ampliación: ser a muleta da dereita e xuntar os seus votos aos do PP para parar a mesma".

Desde Boiro Novo indicaron que el argumento para no respaldar la creación de una comisión de estudio sobre la municipalización "cáese por si mesmo", ya que sostiene que se trata de una exigencia legal para llevarla a cabo. "Isto e gravisimo, porque ou ben descoñecen a normativa, o cal sería un indicativo de que os concelleiros que votaron en contra con este argumento non teñen a preparación necesaria para gobernar un Concello, ou ben sí a coñecen e votaron en contra unicamente por puras cuestións de índole partidista e afán de protagonismo".



Desde la asamblea de la formación liderada por Dores Torrado, volvieron a pedir "responsabilidade" a esas fuerzas políticas progresistas, "para que o sexan non só de palabra senón con feitos". Les solicita que recapaciten y antepongan el bien común a "egos personalistas". Boiro Novo señala que pedir las cosas es muy sencillo, algo que recordó que su asamblea ya lo hizo en el año 2018 cuando solicitó por primera vez al Ejecutivo local, que en aquel momento era responsabilidad del PP, la reforma integral y la municipalización de la piscina de A Cachada. "Xa neste mandato, cando se nos convidou a botar unha man, non dubidamos en entrar no Goberno para traballar en acadalas. Respectamos a quen non quixo facelo, pero agora, no momento de rematar con ese traballo feito, de finalizar cos trámites, o único que se lles pide e que, xa que non quixeron botar unha man, a lo menos teñan a ben levantala no pleno e deixen de obstaculizar o proceso polo ben das usuarias".

Boiro Novo anuncia que el expediente de municipalización volverá a llevarse a pleno y señaló que "é prioritario ter aprobados os trámites necesarios para a municipalización antes do remate do mandato a fin de protexer un ben de todos os boirenses e evitar que poida voltar a mans privadas nun hipotético futuro". Por último, reitero su petición y deseo de que en esa ocasión, tanto el BNG como ICBoiro "fagan unha profunda reflexión, recapaciten, deixen de facerlle o xogo ao PP e voten a favor de continuar adiante cos trámites da municipalización".