Boiro tiene su memoria a exposición en una emblemática plaza

Boiro ya tiene su memoria en exposición permanente y al aire libre en una emblemática plaza, al lado del Cuartel Vello o antiguo consistorio. Se trata de una muestra compuesta por cuatro paneles que, con textos del profesor y exalcalde Xosé Deira e imágenes recopìladas y custodiadas por el historiador Antón Gallardo, ofrece información de los 22 represaliados que ya fueron homenajeados en el monumento de los mártires, situado cerca de ese espacio, y concretamente en la rotonda de Cimadevila, y cuyos nombres ya quedaron grabados en un monolito. Su objetivo es el de recuperar la memoria histórica, patrimonial, cultural y social de la localidad. “Con esta mostra o que pretendemos é facer unha institucionalización das políticas de memoria histórica e ser unha homenaxe a todas aquelas persoas que foron represaliadas" y agregó su deseo de que "non se repita este episodio tan negro da historia deste país e do noso concello”, manifestó la edila Dores Torrado, quien nombró un por uno a las 22 hombres y mujeres que conforman pro el momento la exposición, pero que se espera seguir ampliando,

Allí están recogidos los nombres y la información del lado más humano y personal de Ruoperto Lapido Outeiral, Jesús Fungeuiriño López, Ramona Noal Maneiro, Bríxida Muñiz Suárez, José Caballero Rubio, Rodrígo Álvarez Gantes, Braulio Castro Gallardo, Santiago Miranda Lago, Ramón Lojo Agrelo, Xosé Maceiras Vilasó, Juan Outeiral Outeiral, Juan Bautista Torrado Rivadulla, Gerardo Piñeiro Piñeiro, Manuel Brión Suárez, los hermanos José y Maximino Somoza Piñeiro, Agustín Horta Resúa, Cándido Castillo Goinzález, José Ramón Laíño Lojo, Cándido Buceta Castro, Juan Rey Lago y Antonio Seoane Sánchez. Dores Torrado indicó que en el equipo de gobierno boirense están para sumar y coordinarse y colaborar con las entidades que aportan y creen en recuperación de la memoria histórica, "como acto de xustiza e de reparacións das víctimas". Recordó que en Boiro también hay otros monumentos en homenaje a algunos de esos mártires, como a Bríxida Muñiz en la rotonda de Sestelo, a José Caballero en la Praza de Galicia y a los primeros represaliados en el puerto de Escarabote. Y subrayó que la razón de esta exposición es lograr que "saia á luz a verdade e por xustiza a todos eles".

Carlos Cimadevila, presidente de la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica do Barbanza, agradeció el trabajo realizado por el Ayuntamiento boirense y expresó su deseo de que se siga ampliando con los nombres de los demás represaliados en Boiro, y recordó la frase del poeta y filósofo Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana y Borrás de que “o pobo que non coñece a súa historia está condenado a repetila”. De igual modo, aprovechó su intervención para solicitarle al Ejecutivo local que acometa la creación de un "roteiro" por los lugares significativos de la memoria histórica. El alcalde, José Ramón Romero, que dijo estar emocionado ante este "acto de xustiza", le tomó la palabra a Carlos Cimadevila para comprometerse a crear esa ruta, de la que dijo que ya hicieron algún avance este año, pero precisó ue "queda materializalo".

Xosé Deira destacó de los 22 homenaxeados su faceta más humana por ellos y por sus familias, de las que había basatantes representantes en la inauguración de esta exposición fija en la que se llama ya Praza da Memroia. “É importante que a memoria volva aos sitios aos que se debe, como é esta praza. Este acto non é so unha homenaxe aos represaliados, senón a todo o pobo de Boiro”, subrayó. En este acto también participó el Blas García, natural de Boiro, alcalde de Ames, diputado provincial y que es familiar de uno de los homenajeados, y que declaró que “para min é unha satisfacción moi grande vir a Boiro e facelo para asistir a un acto como este. Hai moitas familias que seguen sen saber onde están enterrados os seus familiares e temos que dignificalos e lembrar a nosa historia”. El acto inaugural lo cerró el alcalde, que reconoció el gran trabajo realizado en últimos anos para recoger la memoria de Boiro y añadió que “imos seguir traballando para que todas estas persoas, que loitaron por Boiro, sexan recordadas”. “Temos que dar a coñecer e visibilizar esta parte da nosa historia para que non se volva repetir”, afirmó el mandatario local.