Un buzo rescató al conductor de un coche que se precipitó al agua en el muelle de Cabo de Cruz

Jesús Manuel Muñiz Nine es el buzo boirense de 42 años que a las once de la noche de este lunes rescató al conductor de un Citroën C5 Aircross, J.V.O.T., de 74 años, que se precipitó al agua y entre dos vigas de bateas en una rampa del muelle de Cabo de Cruz. Acababa de ir a repostar combustible para su coche en la gasolinera del puerto, como hace prácticamente a diario, para irse al día siguiente a trabajar el erizo a Cangas. Cuando iniciaba el regreso a su domicilio en Ferreiros, lo interceptó otro conductor, que le hizo parar, y que abrió su ventanilla en un momento en que diluviaba, lo cual le sorprendió bastante. Ese otro automovilista le informó que un vehículo cayó al agua y que ya alertara al 112. No lo dudó un instante, abrió el maletero, cogió su traje de neopreno y se lo enfundó en menos de un minuto, siendo “a vez que o fixen -reconoció- máis rápido na miña vida”, y fue a donde estaba el coche con los cuatro intermitentes de emergencia.



“Alumbreille coa linterna e, aínda que non falaba, aparentemente non parecía correr perigo, pero o coche estaba moi ladeado cara á dereita e daba a impresión que como estaba a subir a marea o coche se movía que era unha locura e se podía ir”, manifestó Muñiz. El buzo agregó que “o señor tivo moitísima sorte, xa que si chega a caer 5 metros máis para a dereita, nin eu o podería ter sacado con vida. Se non o ves caer no momento é supercomplicado sacalo vivo, xa que o coche houbera quedado totalmente sumerxido a 6 metros de profundidade na chea”. “O home non me falaba, nin respostaba ao que lle preguntaba se lle doía algo, pero ao final me dixo que só lle doía o peito. Díxenlle que tiña que axudarme para sacalo, aínda que él non quería saír do coche. Tentei tranquilizalo e díxenlle que tiña que saír, que se agarrase a min que non o soltaba, pois o coche podía dar a volta. Cando o tiña collido, non se quería despegar do coche. Eu non entendía que unha persoa se pode bloquear tanto. Despois de moito esforzo xa o saquei”, declaró.



Una vez fuera del vehículo, quedaba la labor de ponerse en un sitio seguro, pues las vigas de batea estaban resbaladizas por el verdín, y “tireime para o mar nunha zona menos profunda e funo levando polo lateral do coche ata onte puiden, aínda que o señor ao final tivo que mollarse, pois era imposible saír por outro sitio que non fose pola auga. O señor non axudaba nada e entonces senteino nos meus hombros e leveino e logo axudáronme a Garda Civil e os sanitarios a sacalo polas pedras”. Muñiz no se considera un héroe, pues afirma que “fixen o que tería feito calquera persoa”.