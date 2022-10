Caen 25 rayos en la comarca de O Barbanza, donde el temporal deja por ahora una decena de incidencias

Los cuatro municipios que conforman la comarca de O Barbanza registraron la caída de un total de 25 rayos de los 1.159 registrados en toda Galicia, principalmente entre las 4.30 y 5.35 horas. Boiro, donde el frente meteorológico empezó a registrar actividad con descargas eléctricas desde incluso antes que en el resto de localidades, concretamente a partir de las tres y cinco de la madrugada, y fue el municipio en el que se regustró un mayor número de rayos, con un total de nueve. A continuación se situó Rianxo, con siete, entre las cinco mesnos cuarto y las seis menos veinticinco. En ribeira se contabilizó la caída de seis rayos, mientras que en A Pobra fueron tres. Fueron numerosos barbanzanos los que se despertaron al escuchar el estruendo de los truenos que sigueron a la caída de los rayos. De hecho, varios ribeirenses que contactaroin con este periódico indicaron que el ruido generado por algunos truenos les hizo temer que se caía algún edificio. A lo largo de la jornada de hoy posiblemente se vayan conociendo incidencias causadas por la tormenta una vez que los vecinos vayan comprobando los efectos sobre sus propiedades.





Además, la tormenta trajo consigo intensas precipitaciones que provocaron una decena de incidencias, siendo la mayoría de ellas en el concello pobrense, concretamente, siete, a las que acudieron voluntarios de la agrupación local de Protección Civil tras recibir los avisos de particulares. Cinco de ellas fueron por la generación de bolsas de agua en los lugares de Cabío, Tarrío, Vilariño, Virxe do Monte y Carballeira da Silva, en donde fue necesario cortar la carretera durante tres cuartos de hora, auneu esa medida no afectó a nadie, pues cuando ocurrió no pasó nadie por allí. También se levantaron dos tapas de alcantarilla en las inmediaciones dle centro de salud y en la Rúa Venecia. La dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Boiro acudió a la retirada de un árbol caído en una carretera en Isorna (Rianxo) y los cables de un poste de la luz que quedó inclinado junto un vial en el lugar de Vilariño, en la parroquia boirense de Cespón. El 112 también informó de otra incidencia en Boiro relacionada con un equipamiento eléctrico.