Calculan que el Bono Comercio de Ribeira tendrá un impacto económico superior a los 300.000 euros

Desde las 9.00 horas de mañana, viernes 15 de diciembre, se podrán empezar a descargar a través de la página web amaribeira.gal los alrededor de 3.900 bonos comercio por importe de 30 euros cada uno que en una tercera edición pondrá a disposición de vecinos y visitantes el Ayuntamiento de la capital barbanzana para dinamizar y fortalecer a los sectores comercial y hostelero de la localidad. La mecánica del sistema, que fue explicada por la concejala de Promoción Económica, Emprego e Consumo, Genoveva Betanzos, consiste en que del 15 de diciembre al 31 de enero cada usuario de esos bonos QR dispondrá de un saldo máximo de 30 euros de descuento para sus compras, y que serán 10 euros de ayuda por cada tramo de 30 euros de compra mínima realizada en los negocios que funcionan en régimen de autónomos o de pequeñas y medianas empresas adheridos, que ayer eran 60. Las personas mayores que no dispongan de medios telemáticos para descargar los bonos QR podrán acudir a la Casa da Xuventude para poder hacerlo de manera presencial, pudiendo recurrir a la ayuda de un técnico municipal en caso de necesitarla.

La referida edila, que hizo un llamamiento al consumo responsable y dijo que los negocios que desarrollen su actividad en Ribeira y que quieran sumarse a esta acción comercial aún están a tiempo de hacerlo a través de la misma página web de dicha iniciativa, precisó que el límite de gasto por cada establecimiento será de 10.000 euros y que recibirán semanalmente en su IBAN o cuenta bancaria información sobre el importe equivalente a los bonos canjeados. El alcalde, Luis Pérez, calificó esta iniciativa de "tremendamente exitosa", recordando que partió de los miembros de la corporación que ahora están en el Gobierno local "e que seguimos potenciando o consumo racional nos establecementos comerciais minoristas e autónomos locais" y resaltó que "estamos axundando aos comerciantes do noso concello". Agregó que esta iniciativa se sumará a otras acciones "que integramos de maneira global -dojo Pérez Barral- para favorecer ao comercio e a hostalería locais", y entre las que se contempla el convenio con la asociaicón de emprearios por unos 7.500 euros.

Ello supone que el Concello subvenciona el 33,33% a través de una partida de algo más de 100.000 euros -en el pleno municipal de noviembre se dio luz verde a un crédito extraordinario por importe de 118.150 euros para financiar esos bonos comercio- y se calcula que tendrán un impacto económico en las tiendas y en la hostelería y la restauración de más de 300.000 euros, según indicaron el regidor local y el presidente de la Asociación de Empresarios de Ribeira, Francisco Martínez. Este último añadió a esa cifra debe añadirse la previsión que tiene la patronal local, a tenor del reparto de 125.000 rifas hace un año, de sumar 1.125.000 euros más para el comercio, la hostelería y la restauración con la repercusión que espera para su campaña de Navidad, en la que recordó que se han incrementado los premios en 2.500 euros para ofrecer un viaje valorado en ese importe.

Martínez Gude, que manifestó que están encantados con la convocatoria de la tercera edición de los Bonos Comercio Amaribeira por ser un refuerzo a su campaña, expresó su deseo de que los vecinos y visitantes "aproveiten o bo comercio que temos para seguir dinamizando o sector comercial de Ribeira. También recordó su apuesta por el parking, para lo que los negocios de la ciudad están obsequiando con 10.000 tickets de media hora gratuita de aparcamiento para poder realizar sus compras "polo que non haberá disculpa para non vir a Ribeira por non ter onde aparcar". Del estacionamiento también habló el mandatario local, quien incidió en la idea de que han municipalizado el parking del Centenario, lo que permite que se pued dejar el vehículo en un espacio céntrico a precios asequibles y con descuentos adicionales por comprar en negocios de la ciudad.