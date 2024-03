Callejeros Barbanza denuncia que se están atropellando gatos voluntariamente en Ribeira

“Sabemos que hay xente que está atropellando gatos voluntariamente, e iso temos que proceder a denuncialo e queremos que se deixe de facer”. Así lo manifestó ayer Rosa Gómez, voluntaria de Callejeros Barbanza, al dar a conocer que desde la semana pasada están dando continuidad al proyecto pionero que sobre la gestión de las colonias felinas empezó a desarrollar a comienzos de 2022 en Ribeira fruto de las sinergias con la academia Lavocal Formación y el Ayuntamiento. Sobre los hechos denunciados, solicitó que si alguien tiene algún problema con esas poblaciones que se ponga en contacto con dicha protectora o con el departamento municipal de Medio Ambiente para buscar una solución, “pois matar animais é un delito e quen o comete debe saber que pode ir ao cárcere”.



Rosa Gómez declaró que los problemas con los gatos no son exclusivos del casco urbano de Ribeira, sino que también se producen en las parroquias, especialmente en Corrubedo y Palmeira. Respecto a esta última, dijo que no tienen conocimiento de que se produjesen asesinatos de gatos, “pero si que hai moitas colonias e necesitamos crear concienciación entre a poboación con charlas e obradoiros sobre como solucionar os problemas e como axudar a arranxalos. Invito a que toda a xente expoña a súa problemática e entre todos buscar solucións”, precisó la voluntaria de Callejeros Barbanza.



La actuación de hace un par de años, que se desarrolló en doce colonias permitió capturar 61 gatos, que fueron esterilizados por el método CER y desparasitados, y tuvo continuidad por parte de la citada entidad protectora de animales al proceder por su cuenta a la castración de once mininos. Ahora, según informó la concejala de Medio Ambiente, Antía Alberte, tras la concesión de una subvención de 18.135 euros para diversas acciones otorgada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, se puede darle continuidad. Callejeros Barbanza ya pudo comprobar el estado de dicha problemática, y que refleja un incremento de la población de gatos. Gómez manifestó que ya empezaron con las primeras capturas de esos animales en las colonias en las que ya trabajaron hace dos años “e vemos que hai unha gran proliferación de gatos, e os 6.000 euros dos que dispoñemos para a castración non chegan para case nada, pois só nos permitirán esterilizar 60 exemplares, cando o ideal sería chegar aos 400, pois hai máis colonias das que coñecemos, e pedimos á xente que nos informe delas”. Pese a ello y a las deudas que acumula la entidad -con gastos mensuales de 2.000 euros-, pues realizando muchas más acciones que la castración, anuncia que intentarán castrar al 100% de los gatos en las colonias en las que trabajan, asumiendo el resto del coste que no se alcanza con la ayuda de los 6.000 euros.



Gómez declaró que “eu quixera poder castrar a todos os gatos de Ribeira e darlle unha volta á vida deses animais, pois atópanse en moi mal estado e non nos gusta que estean así”. Añadió que aunque en esas colonias hay gatos que fueron castrados en 2022, “estamos vendo que hai moitos, ben porque quedou algún sen esterilizar ou polos abandonos”, dijo Gómez. A ese respecto, desde Callejeros Barbanza precisan que la gente cree que los gatos en libertad en las colonias están muy bien, “pero eso é un erro tremendo, porque os gatos abandonados teñen unha media de vida de tres meses. Espero que a xente tome conciencia deso”, puntualizó.