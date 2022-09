Caminar y correr por el placer de disfrutar de Ribeira

De exitosa se podría calificar la 18ª Andaina 50K Concello de Ribeira que se desarrolló ayer por un buen puñados de idílicos parajes de la capital barbanzana. No sólo ya por la cifra de participantes, pues finalmente tomaron la salida los 255 inscritos -cinco más de los que inicialmente se habían establecido como límite-, sino que todos completaron el primer bucle de 30 kilómetros y luego fueron numerosos los que completaron el recorrido de 50 kilómetros. El primero de ellos, tras la salida en el complejo deportivo de A Fieiteira, fue neutralizado y todos iban andando, pero desde ahí fue un buen número de atletas el que empezó a correr y tomar posiciones, evidenciándose desde un primer momento quien tomaba la cabeza para no soltarla.



Aunque la prueba no tenía carácter competitivo, cabe destacar que el primero en cruzar la línea de meta fue Francisco Méndez Quintela, de 46 años y vecino de Bertamiráns, aunque reconoció que se siente ribeirense de adopción desde que hace dos décadas se casó con una mujer de la capital barbanzana y que acude con bastante frecuencia a ella. Sobresale que batió su propia marca personal en la distancia de 50 kilómetros, al detener el reloj en cuatro horas y 53 minutos, lo que supuso seis minutos menos que su anterior mejor registro del año 2017. Le sacó 21 minutos al segundos y 31 al tercero y cuarto, que entraron juntos, y entre los que se encontraba el ribeirense Fernando Castro Calo.



Además, siguiendo lo que le marcaba el cuentakilómetros de su smartwatch, al llegar al complejo polideportivo de A Fieiteira, este integrante del club Sociedad Deportiva Compostela Atletismo dio tres vueltas más a la pista de atletismo de las que marcaban las directrices de la prueba, para de ese modo completar los 50 kilómetros y no quedarse en 48,600. Entre el primer y décimo kilómetros tuvo a dos compañeros de escapada, pero a partir de ese momento se quedó solo. El buen ritmo que llevaba incluso pilló por sorpresa a la organización, pues cuando llegó al punto en el que debía estar instalado el último avituallamiento, en Couso, aún no lo montarán y en O Vilar todavía lo estaban colocando.



Además, lo curioso de su buen rendimiento es que a los 20 kilómetros le empezó a molestar el soleo, lo que estuvo a punto de provocar que se tuviera que parar. Sin embargo, decidió continuar y ese malestar que tenía se fue disipando y finalmente pudo completar todo el recorrido, aunque Francisco Méndez es consciente de que esta semana le tocará pasar por el fisioterapeuta. De esta prueba, en la que sólo buscaba prepararse para la maratón -41,195 kilómetros- del próximo 2 de octubre en A Coruña, destacó sus maravillosos paisajes en la que considera su “segunda terra, que me tira moito” y felicitó a la organización y Policía Local y Protección Civil por su gran labor.



Por otro lado, la 2ª Carrera/Andaina Solidaria Jealsa 10K, que iba a celebrarse hoy, se aplazó al 23 de octubre debido al nivel de alerta amarilla decretado por la previsión de un episodio de fenómenos meteorológicos adversos en el suroeste de A Coruña y Rías Baixas, donde se espera una precipitación acumulada de 40 litros por metro cuadrado en doce horas.









Francisco Méndez Quintena, integrante del club Sociedad Deportiva Compostela Atletismo, fue el primero en rebasar la línea de meta de la prueba haciendo bajando en seis minutos su mejor marca personal I Chechu Río