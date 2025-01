La campaña de Navidad de la Asociación de Empresarios de Ribeira repartió 121.000 rifas para el sorteo de 5.000 euros

La sede de la Asociación Boirense de Empresarios (ABE) albergó ayer los últimos sorteos de su campaña do Navidad, correspondientes a los días 3, 4 y 5 de enero, y en los que resultaron agraciada en Sara Paz (Electrodomésticos Otero), Alicia Romero (Cetarea Angel Mar) e Romina Porto, por compras realizadas en Electrodoméstico Otero, Cetárea Ángel Mar y A Terraza do Furancho, respectivamente, con sendos bonos de 100 euros para gastar sin caducidad en cualquiera de los 207 negocios asociados a la ABE. Igualmente, se sortearon tres fiestas de cumpleaños valoradas en 100 euros cada una entre los cientos de cartas que los niños de Boiro depositaron en el buzón real, y los ganadores fueron Leo Alonso y Marcos, ambos de 9 años, y Daniela, de 4 años. Durante ese acto se dio a conocer que en los 30 días que se prolongó esta iniciativa se registraron en la página web de la patronal local 6.822 tickets y facturas, que suponen el récord absoluto de todas las campañas realizadas hasta la fecha, superando en casi 2.000 a los registrados en la campaña navideña de hace doce meses; y se detalló que el sábado 4 de enero se batió el record de registros en un solo día con 565. "Neste punto queremos dar a noraboa a tódalas empresas asociadas pola difusión e participación na campaña e destacar a boa acollida dos clientes tanto da campaña como do sistema de rexistros de tickets online polo que a ABE ben apostando nos últimos anos e agora está dando estes magníficos resultados", señalaron sus responsables. Desde la ABE se indicó que esa plataforma cuenta actualmente con 4.017 usuarios activos que este año registraron 33.885 tickets de compra de los 207 negocios asociados.

La ABE dio a conocer que el acto de entrega de todos los premios tendrá lugar mañana, día 10 de enero a partir de las dos menos cuarto de la tarde en su sede de la Avenida da Constitución, estando prevista la asistencia del director xeral de Comercio de la Xunta de Galicia, Gabriel Alén, que además de participar en la entrega de los premios aprovechará para conversar con los comerciantes asociados sobre las líneas de ayuda que la Xunta va a publicar este año, al igual que ya hizo en un a reciente visita a Ribeira. Al acto de entrega de premios están invitados todos los socios de la patronal boirense y los comercios que dieron algún premio serán los encargados de entregárselo al cliente.