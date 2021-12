Una campaña recauda alimentos no perecederos, donativos, ropa y juguetes a favor de Cáritas Rianxo

La Asociación Rianxeira de Empresarios, el Concello de Rianxo y la empresa que gestiona la piscina municipal de dicha localidad, Beone, han decidido llamar a la puerta del espíritu navideño de todos los vecinos de la localidad con la puesta en marcha una campaña solidaria para colaborar con Cáritas Rianxo recogiendo alimentos, ropa, juguetes y donativos hasta el día 20 de este mes. Para ello, demandan la implicación de todos los vecinos para que ayuden en lo que puedan a que esta organización pueda seguir prestando el apoyo desinteresado a aquellos que lo necesitan, y la respuesta está siendo positiva. Los promotores de la iniciativa señalan que la pandemia del coronavirus afectó a todos por igual en muchos aspectos, pero sobre todo está causando grandes dificultades económicas, especialmente a familias que ya tenían carencias y que ahora las ven acrecentadas por situaciones como la subida de los precios de la luz, de los combustibles y productos de primera necesidad.





Desde la patronal local, que recuerda que durante este año todos pudieron ser testigos de como los bancos de alimentos hicieron llamadas ala colaboración debido a que veían como día a día crecía el número de familias que pedía ayuda para poder comer, señaló que los negocios locales tuvieron que hacer un gran esfuerzo para salir adelante, afrontando sus gastos habituales con unos ingresos que se vieron drásticamente reducidos debido al confinamiento de la población, a los cierres decretados, a las cuarentenas y otro tipo de situaciones sobrevenidas. Por ello, de cara a la Navidad que se avecina, la ARE, el Concello y Beone invitan a todos los rianxeiros a que realicen alguna aportación, por muy pequeñas que sea, para colaborar con ellos y con Cáritas Rianxo en su labor humanitaria, e inciden en que esa ayuda será por partida doble si compran en los establecimientos del municipio lo que luego van a donar.





En relación a los artículos que se solicitan, y que se pueden entregar en la sede de la ARE y en la piscina y auditorio municipales, se incluyen alimentos no perecederos, recogiéndose únicamente aquellos que no precisen refrigeración para su conservación, pero también se admitirán productos de limpieza y aseo personal, evitando los de envases frágiles. Se recogerá en el contenedor con que cuenta Cáritas en su sede social situada en la Rúa do Hospital ropa de segunda mano limpia y en buen estado de conservación para su uso, pero también se admite nueva. Se agradece la entrega de juguetes nuevos o usados en buen estado para repartir entre niños de varias edades, libros, artículos de papelería y cualquiera que sea susceptible de servir de regalo, evitando bélicos y sexistas. Y, como el resto del año, aceptan donativos económicos para que la entidad los destine a comprar alimentos perecederos y cubrir necesidades más puntuales y específicas, y que deben hacerse ingresándolos en las cuentas de Abanca (ES11 2080 0310 5930 0011 8053) y Caixabank (ES58 2100 4694 9101 0023 1799).