El campo de entrenamiento en Neixón del club Atletas Caninos es objeto de robos y destrozos

Los integrantes del club Atletas Caninos están hartos de comprobar como desde hace un mes les están robando y causando destrozos en el campo de entrenamiento que la entidad tiene desde hace un lustro en el lugar boirense de Neixón. Después de que en la jornada del sábado apareció reventado un ventanuco y la puerta de entrada a la casetas de los vestuarios, que los miembros del club canino arreglaron e incluso reforzaron su seguridad, los últimos hechos se registraron en la madrugada de ayer y los amigos de lo ajeno volvieron a romper todo lo que se había reparado y se llevaron algunas partes de un triciclo, que previamente cortaron en trozos con una sierra.



Desde Atletas Caninos indicaron que los ladrones trataron de sacar ese triciclo por el hueco de un ventanuco, como lo evidencian las marcas de pintura del mismo que quedaron sobre la pared. Añadieron que como los cacos no lo lograron, optaron por cortarlo en trozos y se llevaron la parte delantera, con horquilla y rueda incluidas, “pero cremos que tiveron que encartala, pois non entran polo oco do ventanuco”, manifestó su presidente, Marco Pérez, quien agregó que también sustrajeron la línea de tiro para seis perros del triciclo, “e deixaron a parte traseira, coas súas dúas rodas, e temémonos que pretendan volver a por ela”.



Pérez recuerda que desde hace mucho tiempo han sufrido saqueos y daños, pero que desde hace un mes se han agravado. En ese sentido, enumeró que empezaron arrancando y llevándose el cable de la acometida eléctrica de la caseta de vestuarios, y al día siguiente les cortaron un trozo de la red perimetral del campo de entrenamiento. Añadió que una semana después de reparar ese destrozo, les forzaron el portal de acceso al campo y les robaron el motor de la bomba de depuración del agua de la piscina de los perros. “Non se trata de cousas de moito valor, pero a nos dannos moito servizo, ao contrario de a quenes o roubaron, pois o triciclo non ten motor e roto non vale para nada”, precisó Marco Pérez.



“Estamos desesperados e fartos. Xa non sabemos o que facer. Denunciamos na Garda Civil para que investiguen a autoría dos feitos e pedimos a colaboración do Concello de Boiro para que nos repoña a instalación eléctrica e reforce a seguridade da instalación, e que os efectivos dos corpos de seguridade fagan rondas de vixilancia máis a miudo polo lugar para disuadir aos amigos do alleo. Pero, polo de agora, todo son boas palabras, pero ninguén fai nada e os roubos sucédense”, subrayó el dirigente de Atletas Caninos.