El candidato del PSOE a la Alcaldía de Ribeira se compromete en Aguiño a "mudar a parálise" del municipio

El candidato del PSOE a la Alcaldía de Ribeira, Francisco Suárez-Puerta, puso en valor en un mitin celebrado en Aguiño los proyectos que tiene para "mudar a parálise que sofre Ribeira despois de trinta e dous anos de gobernos do PP e vemos como outros concellos avanzan e o noso queda parado". Para solucionar esa situación, el alcaldable socialista considera que "Aguiño precisa un cambio, Ribeira precisa un cambio”, para o que a única saída é o partido socialista". De igual modo, resaltó que los aguiñenses "non se merecen un Goberno municipal que non cumpra as súas promesas", algo que dijo que "vaise acabar" cuando gobierne el PSdeG-PSOE nesta vila".

También intervino la número 2 de la candidatura y natural de la parroquia de Aguiño, Ana Alvite, quien señaló que la agrupación socialista de Ribeira trabaja para "buscar solucións a todos os problemas que está a ter o noso concello". Agregó que tanto si entran en el Ejecutivo local como si les toca hacer oposición "estamos comprometidos a facer todo o que estea nas nosas mans para darlle a todos os veciños o que precisen nas súas parroquias". Alvite, de 22 años y que está a punto de rematar sus estudios de Enfermería, puso en valor que "somos unha candidatura moza, una candidatura nova, que lle queremos dar unha volta ao estancamento que está a sufrir o noso concello". Asegurou que "estamos preparados, temos ganas de escoitar aos nosos veciños e sabemos que este 28 de maio Ribeira vai a cambiar de rumbo, vai a cambiar cara á esquerda cun Goberno encabezado por Francisco Suárez-Puerta Colomer", concluyó.



A ambos les acompañó el secretario de organización del PSdeG, José Manuel Lage, quien destacó que la candidatura socialista de Ribeira la forma un equipo renovado, "cheo de persoas profesionais, competentes e que teñen moita ilusión por darlle un meneo a Ribeira". Agregó que las personas que integran la lista del partido del puño y la rosa tiene "personalidade propia", y que buscan recibir un "gran impulso" para lograr un gran resultado "que sería vital para decidir o goberno local" tras el 28-M. Destacó la "renovación" del socialismo ribeirense y puso en valor al nuevo equipo con "xente comprometida coa sua parroquia, como Ana Alvite, un bo exemplo de competencia e profesionalidade, dentro do gran equipo que encabeza Francisco Suárez-Puerta", sostuvo.



Da candidatura socialista subrayó que está conformada por "persoas preparadas, que lle queren ao seu pobo e que cren que Ribeira pode ter outro goberno diferente para mellorar a vida da xente". Para Lage, se trata de un "un novo equipo do PSOE que xa está preparado para gobernar e poñer fin a moitos anos de PP en Ribeira". Y manifestó que las cosas que le importan a los vecinos pasan por tener un médico y un pediatra que les atienda "cando nós, os nosos pais ou os nosos fillos temos algún problema". Por ello, se solidarizó con las protestas de los residentes en Corrubedo y de Palmeira por la falta de facultativos en sus respectivos consultorios periféricos. Por eso, ante a visita de este mismo domingo del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda declaró que "non ten vergonza vindo polo Barbanza a pedir o voto cando o PP ten abandonada a esta vila e a esta comarca".