Carlos Callón y el Centro Arqueolóxico do Barbanza recogen sus “sereos” en la fiesta de la Cultura de Barbantia

Con la interpretación de “Al paso de la banda” por la Banda de Música de Lousame arrancó ayer la ceremonia de entrega de los XVII Premios Barbantia da Cultura, que recibieron el ribeirense Carlos Callón Torres, profesor, poeta y gran defensor de la lengua gallega, en la categoría de la Cultura Galega; el Centro Arqueolóxico do Barbanza, que esta poniendo en valor los castro de Neixón, que obtuvo el galardón a la Iniciativa Cultural no Barbanza, así como el pintor, poeta e ilustrador noiés Xosé Luis Veiras Manteiga.

Pastor Rodríguez, conductor de la gala, que se celebró en la casa de cultura de Lousame, presentó el volumen 19 del Anuario de Estudos do Barbanza”, coordinado por Manuel Cartea y del que dijo que es una labor colectiva para estudiar y divulgar la historia, literatura, artes, etnografía y, en general, la cultura de la comarca, y el trabajo sin descanso de sus investigadores.

También se proyectó un audiovisual de casi 13 minutos con el balance anual de Barbantia con la intervención musical de la citada banda, que interpretó un “medley”, y que puso el broche al evento, estando tan próximo a la Navidad, con la interpretación del tema “All I want for Christmas is you”, después de que la alcaldesa lousamiana, Teresa Villaverde, cerrase el turno de los discursos de la ceremonia.