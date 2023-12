Carlos Callón, Veiras Manteiga y el Centro Arqueolóxico do Barbanza son los Premios Barbantia da Cultura 2023

La Asociaicón Cultural Barbantia acaba de hacer público los nombres de las personas o entidades galardonadas este años con los Premios Barbantia da Cultura 2023, tras la realización del escrutinio de los votos emitiudos por sus socios, y que en el ribeirense Carlos Callón, que presidio Mesa por la Normalización Lingüística de 2002 a 2014 -tambien es el máximo dirigente de también la Fundación Via Gallego​ y la federación estatal Diverslinguae desde la constitución de ambas, en 2006 y 2008, respectivamente-, y que obtuvo el Premio Barbantia da Cultura Galega; el pintor Xosé Luis Veiras Manteiga, natural de Santiago pero afincado en Noia desde 2001 -tras residir durante más de un cuarto de siglo en Francia-, distinguido con el Premio Barbantia á Traxectoria Cultural no Barbanza, y el Centro Arqueolóxico do Barbanza, ubicado junto a los castros de Neixón, en Cespón, que obtuvo el Premio Barbantia á Iniciativa Cultural no Barbanza.

Todos ellos recibirán sus respectivos "sereos" en la gala de los XVII Premios Barbantia da Cultura 2023 que se va a celebrar el próximo sábado, día 16 de diciembre, en la casa de cultura de la vecina localidad de Lousame, a partir de las doce y media del mediodía, jornada en la que también se presentará el decimonoveno volumen de la publicación "Barbantia. Anuario de Estudos do Barbanza". Ese mismo día también tendrá lugar la tradicional comida de confraternidad en el testaurante Trapeiro, en el lugar de Merelle (Lousame), y para acudir a la misma es necesario anotarse antes del día 15 de diciembre enviando un mensaje a la dirección de correo electrónico barbantia@barbantia.es.

Por otro lado, la gala de entrega de los premios se podrá seguir a través de la retransmisión por streaming que se va a realizar a través la cuenta en la plataforma digital YouTube de la asociacion cultural promotora de los premios, a través del enlance:

Veiras Manteiga, a la derecha, junto a Pastor Rodríguez, coordinador de Barbantia, en la inauguración en febrero de la muestra "Obra recente. Contrastes" en el consistorio ribeirense I Chechu Río