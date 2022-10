La casa ribeirense de los horrores y de los errores

El posible asentamiento de okupas en la Casa da Xuventude de Ribeira, que la intervención de las Policías Local y Nacional se encargó de abortar el jueves gracias a la colaboración ciudadana, es una más de las numerosas incidencias que atesora este inmueble que está gafado desde que se puso la primera piedra. Su imagen durante todo este tiempo se asemeja más a una casa de los horrores que a lo que se pretendía hacer cuando se ideó a comienzos del actual siglo con un edificio moderno de 743 metros cuadrados distribuidos en tres plantas en Abesadas, con 842.461 euros de inversión inicial, y que no ha dado más que quebraderos de cabeza a las autoridades.Se esperaba que las obras empezasen en 2003, pero no lo hicieron hasta 2007, pero en octubre de ese año se paralizaron a causa de una torreta de media tensión que fue necesario retirar. No fue más que un aviso de lo que vendría después, con una empresa que quebró, lo que obligó a contratar de nuevo la parte que faltaba para completar el proyecto. Se inauguró en 2010, pero pronto surgieron contratiempos, con filtraciones e inundaciones -se achacaron al destrozo de la instalación eléctrica, que inutilizó las bombas de achique-, y actos vandálicos, acometiéndose un acondicionamiento para darle uso, pero fue algo fugaz, pues los daños siguieron.





A comienzos de 2020 se aprobó el expediente de contratación por un importe superior a 300.000 euros del acondicionamiento y mejora de la envolvente térmica, con una actuación en las terrazas a través de una nueva solución de aislamiento e impermeabilización y de fachadas por su exterior; y la reforma del interior, con el cambio de las puertas afectadas por humedades, el saneamiento de las caras interiores de las fachadas y reparaciones en instalaciones de electricidad y fontanería. Desde que empezaron las obras ya transcurrieron más de los 8 meses de ejecución previstos, algo que desde el Ejecutivo local achacan a que se introdujeron modificados antes de acabar la obra. La edila Mariola Sampedro indicó que tras entrar dos individuos por unos ventanucos, se tapiaron y aseguró que ya no hay sitio por donde acceder al interior, pese a que ayer aún seguía abierta una puerta. La concejala anunció que para la próxima semana van a visitar el edificio con el jefe de obra por si se detectan otros daños, para luego completar la obra en el interior, actuando en los suelos y paredes y someter al inmueble a una limpieza en profundidad.