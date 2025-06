Las interpretaciones de "A Rianxeira" y "Lela" por las voces de un coro de 500 niños brillan en el homenaje a Castelao en Rianxo

“A Rianxeira”, “Lela” y otras canciones populares resonaron en las voces de los 500 niños de un coro infantil dirigido por Maximino Zumalave que, acompañado de la formación de metales Hércules Brass, en la tarde de ayer le cantó a Castelao en la novena edición del concierto “No bico un cantar” que, a causa de la lluvia se tuvo que celebrar en el pabellón municipal José Manuel Abuín “Chema”. Fue un espectáculo en el que se puso música a la tradición literaria gallega y en el que se estrenó “Daniel”, pieza compuesta para la ocasión por José Luis do Pico Orjais con arreglos musicales de Juan Durán.

El repertorio del programa, muy conocido y popular, que habló de literatura, de música, de mar y de emigración y en el que todos los arreglos musicales fueron del reconocido compositor Juan Durán, arrancó con "Galliard Battaglia", una pieza barroca para instrumentos de viento, que es representativa de la música alemana temprana por la tradición renacentista. Le siguieron “Bicos do mar”, con letra de Xesús Frieiro Dourado y música de Anxo Romero, que incluye una alabanza al Rianxo marinero recordado con morriña desde América; “Lela”, el llanto por la hermosa Lela de "Os vellos non deben de namorarse" escrito por Castelao, y “Ondiñas da nosa ría. A rianxeira”, compuesta entre las idas y vecinas a Argentina por Xesús Frieiro "Pinciñas" y Anxo Romero, que formaba parte del Coro Castelao.

Tras una fanfarria sonó la referida canción que se estrenó en este concierto, "Daniel”, con música compuesta por José Luís do Pico Orjais sobre un poema de Emilio Pita -colaborador de Castelao- y que fue escrito desde la amistad y la emigración. El recital, en el que intervinieron alumnos de los conservatorios profesionales de música dependientes de la Consellería de Educación, como son los de A Coruña, Xan Viaño de Ferrol, Xoán Montes de Lugo, Ourense, Manuel Quiroga de Pontevedra, Santiago de Compostela, Vigo, Felipe Paz Carbajal de Noia, Profesional de Ribeira Enrique Paisal y el alumnado de la escuela municipal de Porto do Son, Carnota, Santiago de Compostela, la Emuspr de Rianxo, el Coro Infantil de la Orquuestra Sinfónica de Galicia y el Coro da Escolanía da Catedral de Santiago de Compostela, se cerró con “Maio longo” de Rosalía de Castro, ya convertido en himno de este proyecto. También participó el Instituto Argentino Gallego Santiago Apóstol de Buenos Aires y, un año más, la escritora Rosa Aneiros ejerció de mantenrdora del acto.

“Esta é unha actividade pensada para a rapazada, auténtica protagonista, para que sexa unha experiencia rica e inesquecible”, declaró la presidenta del Consello da Cultura Galega, Rosario Álvarez, al comienzo de esta actividad que dicha entidad organiza junto a las consellerías de Educación y de Cultura y el Ayuntamiento rianxeiro. José López Campos, conselleiro de Cultura, que destacó que haya iniciativas que acercan la figura de Castelao a los jóvenes, indicó que esta propuesta “leva tempo poñendo en valor aos persoeiros da nosa cultura entre a mocidade e que, como non podía ser doutro xeito, este ano é especial ao sumarse á celebración do Ano Castelao”. Además, se anunció que la próxima edición de "No bico un cantar" tendrá lugar en Vilalba con los poetas de A Terra Chá como protagonistas.