Castelao visto con la mirada de películas del Oeste

“Me sorprende cando a xente se pregunta polo que fixo Castelao para ser una figura universal e ter o recoñecemento que se lle da. Cando escoito eso me ven a cabeza o western no que James Stewart lle di a un pistoleiro que deixe de disparar pola espalda aos que escapan a cabalo, este lle pregunta por que di eso e lle responde que se cho teño que explicar é que non falamos na mesma clave, non temos os mesmo valores”. Así se expresó ayer el alcalde de Rianxo, Adolfo Muiños, en la tradicional ofrenda floral al ilustre galleguista nacido en dicha localidad, que tuvo lugar ante su busto entregado por los emigrantes y que luce desde 1975 en el Paseo da Ribeira. El mandatario local, junto al presidente de la Fundación Castelao, Miguel Anxo Seixas, depositaron una corona de laurel a los pues de ese busto mientras el grupo de gaitas Río de Anxo interpretó el Himno de Galicia.

Fue el último semcillo homenaje que la actual corporación le tributó a Castelao, pero el regidor espera que las próximas lo mantengan y lo sigan "agasallando", pues subrayó es “referente para Galicia”, aunque a continuación afirmó que Castelao no precisa ningún "agasallo a maiores", pero si que se le reconozca como primer presidente del Consello da Galicia do Exilio, Muiños expresó el compromiso de colaborar con la Fundación Castelao y otras entidades que “a casiña” de la que hablaba Pondal al referirse al hogar en la Rúa de Abaixo de uno de los padres del nacionalismo gallego se convierta en un espacio público “e pase a estar en mans das máis altas institucións do país”, precisó. Miguel Anxo Seixas, dijo que Castelao “é a figura que nos indica ata onde podemos chegar, porque os galegos podemos a onde queremos chegar”, y que él y Rosalía son los grandes símbolos de Galicia, motivo por el que sus restos están depositados en el Panteón de Galegos Ilustres, “e as figuras que máis unen aos galegos”.

Además, Seixas se refirió a la circunstancia de que dos días antes de la muerte de la escritora padronesa, que tuvo lugar el 15 de julio de 1875, se casaron los padres de Castelao, que ya estaba en el vientre de su madre, "e xa queda como encargado de continuar esa tradición de defensa e de dignidade do pobo galego", para concluir después que "case se dan a man". Muiños detalló que el lugar donde se le hace este sencillo y sentido homenaje al ilustre galleguista es un lugar emblemático, "pois era onde desembarcaban os barcos de cabotaxe e onde o Castelao deputado foi recibido con bombas polos seus propios veciños".

El alcalde rianxeiro manifestó que a Castelao, así como a otros referentes del Partido Galeguista, como Alexandre Bóveda, se le debe que hoy en Galicia se hable de autogobierno, una comunidad "que forma parte dese grupo de nacións do Estado que ten un estatuto de primeira, como o País Vasco e Cataluña, Está nese tren, nesa Primeira División das nacionalidades históricas, co memo nivel de autogoberno". También destacó de Castelao sus valores cívicos y republicanos, y su labor como médico, regresando a Rianxo a trabajar como tal cuando empezaron a caer los demás facultativos y que, pese a sus problemas de visión, recorrió todas las parroquias para atender a las personas que tenían la gripe española. El alcalde de Rianxo remató su alocución leyendo unso versos de Lorenzo Varela: "irman, olla por nós desde o vento do alén, olla por nós, irmán".