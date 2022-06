Catorce niños de siete colegios de Boiro se encargarán el 1 de julio de leer el pregón de la Festas do Verán

Los niños Ana Stasenko, del CEIP Praia Xardín; Noa Vidal, Aitor Gómez y Rubén Martínez, del CEIP Santa Baia; Alonso Cardama, del CEIP Escarabote; Lara García Saborido y Gabriel Suárez, del CEIP Santa María do Castro; Ainara Maneiro, Diego Lijó y Daniela López, del CEIP Cespón; Sarai González y Sara Tubío, del CEIP Abanqueiro, y Antía Viturro y Martina, del CEIP Pazos-Comoxo serán los encargados el 1 de julio (21.00 horas) de leer el pregón de las Festas do Verán de Boiro. Así se dio a conocer ayer en la presentación de las actividades, con fechas y horas, y de la revista “Folía”, que se vuelve a editar para recoger, además del programa, publicaciones dedicadas a los pregoneros, publicidad de los negocios locales y textos de colaboradores habituales como Charo Lopes, Estevo Silva, José Triñanes, Antón Gallardo, Rita Sánchez Dosil y otros. La edila de Educación, María Outeiral,realizó una mención especial a estos chiquillos y a sus centros de enseñanza que “sempre traballan e colaboran co Concello para levar a cabo iniciativas e propostas para os nosos nenos e nenas”.



Entre las atracciones estelares desveladas hace una semana, se concretó que el tributo a Alejandro Sanz ofrecerá un concierto el 1 de julio a las 00.00 horas en la Praza de Galicia, que será el mismo escenario ese día del tributo a Michael Jackson (21.30) y de los dos pases de la orquesta Olympus (23.00 y 1.30, mismas horas el resto de verbenas del programa festivo), del concierto de Café Quijano (23.30) y de la orquesta Metrópolis del día 2 (23.30), de Treixadura (22.00) y de la orquesta Gran Parada del día 3, del tributo a Queen (22.30) y de la orquesta Charleston del día 4, de París de Noia y El Combo Dominicano del día 5, y de la Panorama del día 6.

La programación festiva incluye verbenas, espectáculos musicaless, grupos tradicionales, comida popular, alboradas, tributos, fiesta de las peñas, programación infantil y pincadiscos y se desarrollará, principalmente, en tres escenarios distintos: la Praza de Galicia, la Praza da Terceira Idade y el Parque da Cachada. Además habrá animación de calle en el casco urbano todos los días de las fiestas de verano de Boiro, atracciones en la Avenida da Constitución y un espetáculo de fuegos de artiicio desde la playa de Barraña. El alcalde, José Ramón Romero, agradeció la implicación del departamento municipal de Cultura y de todas las personas que colaboran y “fan un gran traballo para sacar adiante as nosas festas do verán que recuperan a súa esencia logo de dous anos. Agardo que compartades estes días con familia e amigos e que disfrutedes das Festas do Verán 2022”.

PROGRAMACIÓN DE LAS FESTAS DO VERÁN DE BOIRO 2022

Viernes, día 1 de julio

20.00h – Salvas dando inicio a las Festas do Verán de Boiro 2022

20.30h – Pasacalles de las Peñas con Trópico de Grelos

21.00h – Pregón en homenaje a los niños de Boiro

21.30h – Michael for kids, concierto tributo a Michael Jackson

23.00h – Verbena con la orquesta Olympus (primer pase) en la Praza de Galicia

23.00h – Grande Amore en la Praza d Terceira Idade

24.00h – Tributo a Alejandro Sanz en la Praza de Galicia

24.00h – Fiestas remember de las Peñas en el Parque da Cachada

01.30h – Verbena con la orquesta Olympus (segundo pase) en la Praza de Galuicia

Sábado, día 2 de julio

10.00h – Alboradas a cargo de Caraveiros

11.00h – Fiesta tradicional en el Parque da Cachada con Os Monifates, Xilbarbeira, Abelora, Aroña, Baile de Abanqueiro y grupo de gaitas Os Salgueiriños.

13.00h – Comida popular con la Festa da Orella da Boliña

22.30h – Verbena con la orquestra Metrópolis (primer pase) en la Praza de Galicia

23.00h – Concierto de Terbutalina en la Praza da Terceira Idade

23.30h – Concierto de Café Quijano en la Praza de Galicia

01.00h – Verbena con la orquesta Metrópolis (segundo pase) y DJ Tito en la Praza de Galicia

Domingo, día 3 de julio

10.00h – Alboradas con Os Pequenos do Barbanza

12.00h – Pasacalles de Fanfarria Kaústika por el centro de la villa

13.30h – Sesión vermú con el grupo ribeirense Leite con Jalletas en la calle peatonal

19.00h – "Historias de amor, guerra e vida" con Vero Rilo en la Praza da Terceira Idade

20.30h – Actuación de la Banda de Música de Negreira en la Praza da Terceira Idade

22.00h – Concierto del grupo Treixadura en la Praza de Galicia

24.00h – Espetáculo de fuegos artificiales desde la playa de Barraña

01.00h – Verbena con la orquesta Gran Parada en la Praza de Galicia

Lunes, día 4 de julio

10.00h – Alboradas con el grupo Arume

11.30h – Festa das Peñas en el Parque da Cachada

12.00h – Sesión vermú con As da Boina por las calles de Boiro

12.00h – Actuación de Viravai en el Parque da Cachada

13.00h – All Star de peñas en el Parque da Cachada

21.00h – Micro Aberto en la Praza da Terceira Idade

22.00h – Actuación de Mounqup y DJs UDM en la Praza da Terceira Idade

22.30h – Verbena con la orquesta Charleston en la Praza de Galicia

22.30h – Tributo a Queen en la Praza de Galicia

Martes, día 5 de julio

10.00h – Alboradas con Arume

12.00h – Sesión vermú con A Dorniña de Abanqueiro

12.00h – Teatro Pedras de Cartón en el Parque da Cachada

22.30h – Verbena con la orquesta París de Noia (primer pase) en la Praza de Galicia

23.00h – Concierto de Amparanoia en la Praza da Terceira Idade

23.30h – Verbena con la orquesta El Combo Dominicano en la Praza de Galicia

01.00h – Segundos pases de las orquestas París de Noia y El Combo Dominicano en la Praza de Galicia

Miércoles, día 6 de julio

10.00h – Alboradas con Arume

12.00h – Sesión vermú con Nunca é Tarde

12.00h – Beatles en familia en el Parque da Cachada

22.30h – Verbena con la orquesta Panorama (primer pase) en la Praza de Galicia

23.00h – Concierto de Triángulo de Amor Bizarro en la Praza da Terceira Idade

24.00h – DJ Matrek Show en la Praza de Galicia

01.00h – Verbenaa con la orquesta Panorama (segundo pase) en la Praza de Galicia