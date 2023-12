CCOO reclama más personal para el área sanitaria de O Barbanza y exige el respeto a la desconexión digital

El sindicato comarcal de Comisiones Obreras en el área sanitaria de Santiago-O Barbanza reclama más personal para poder dar una apropiada atención y exige que se respete el derecho de los trabajadores a la desconexión digital. Según apuntan desde CCOO, la situación que viviendo los profesionales de la medicina de familia en esta área sanitaria es "insostible", pues señalan que "a mingua de recursos" en Atención Primaria "foi constante" en los últimos años, "provocando o esgotamento físico e mental dos traballadores, pero tamén a saturación dos Puntos de Atención Continuada (PAC) e dos servizos de Urxencias, onde tamén escasea o persoal".

Como ejemplo de esta situación, Ángeles Gestoso Lamas, delegada de CCOO Sanidade de Santiago-O Barbanza, indica que actualmente hay centros de salud en que de seis profesionales "pode haber so tres traballando, que se atopan absolutamente desbordados pola decisión do Sergas e non cubrir as ausencias". Igualmente, afirma que el personal ve constantemente dificultado su derecho a la conciliación de la vida laboral, personal y familiar "porque moitas veces non saben ata o día antes se poderán ir de vacacións, gozar dun permiso ou día de libre disposición".

La delegada de CCOO de Santiago-O Barbanz añade que los turnos de trabajo son "maratonianos" y en condiciones "de continua tensión, a las que señala que se suman "as presións desde a Xerencia da Área Sanitaria", denuncia CCOO. "Son constantes as chamadas e mensaxes de WhatsApp fóra do horario para instar a facer quendas a maiores, calquera día e a calquera hora. Isto vulnera o dereito á desconexión dixital e impide o necesario descanso do persoal ", concluye Gestoso Lamas.