La Cemma muestra en la playa de Tanxil la manera de actuar con los animales varados

La Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños (Cemma) llevó a cabo ayer un simulacro en la playa rianxeira de Tanxil para explicar lo que se debe hacer en caso de encontrar un animal varado. A la actividad, promovida por la Diputación de A Coruña, asistieron 15 personas, que recibieron las pautas para saber cómo actuar en primera instancia para ayudar a cetáceos, tortugas y lobos marinos.



Según explica el biólogo de la Cemma, Alfredo López, en Galicia llega a haber 400 varamientos al año de este tipo de animales y el 10 % son hallados vivos. “É un número moi alto de exemplares. Ao mellor non se pode conseguir sacar adiante a todos, pero na medida en que haxa coñecementos vaise poder actuar con maior celeridade e maior éxito”, indica.



Así, el simulacro está orientado a lo que se puede hacer en ese primer momento. “O primeiro que hai que facer é chamar por teléfono, pero dado que Galicia ten 1.500 quilómetros de costa, seguramente é imposible estar presente no minuto un, co cal as persoas que estean no lugar van ter que facer algo que os especialistas lle vaiamos indicando”, apunta López, que aclara que lo más directo es llamar al 112.



Desde ahí contactan con el Cemma y dependiendo de cada caso, se dan las recomendaciones oportunas. “As tartarugas e os lobos mariños non se deben reintroducir no mar nunca porque teñen que ser examinados. No caso dos cetáceos depende da situación, por exemplo se están cerca da auga ou non”, relata el biólogo, que cifra en un 50 % los cetáceos devueltos al mar con vida, mientras que los lobos y tortugas marinas son el 70 %.