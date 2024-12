El centro de salud de Aguiño se vuelve a quedar sin médicos para atender a toda su población y de su entorno

En Rianxo decidieron hacer una pausa y desconvocar sus concentraciones que venían desarrollando desde hace medio año delante del centro de salud para reclamar a la Consellería de Sanidade y a la Xerencia da Área Sanitaria de Santiago-O Barbanza ante la falta de médicos y que se amplíe el Punto de Atención Continuada (PAC) al horario de tarde -desde las 15.00 horas-, debido al compromiso que les expresaron sobre este último para 2025 y que se contrató a tres médicos para cubrir las ausencias, además de que hace un par de semanas se reincorporó el único facultativo que estaba de baja. Sin embargo, en el otro extremo de la comarca barbanzana, concretamente, en Aguiño, la situación no mejora un ápice y ayer se volvieron a quedar nuevamente sin médicos en el consultorio periférico. Ello se debió a que la doctora que estaba cedida del ambulatorio de Ribeira no acudió y les mandaron una sustituta, que tan sólo estuvo de 8.00 a 10.00 horas, quedándose sin un solo facultativo el resto de la mañana.



Así lo dio a conocer Lucía García, portavoz de la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza, quien agregó que lo peor es que, en estos momentos, desconocen lo que pasará a partir del próximo miércoles, día 18 de diciembre, en que la actual doctora sustituta solicitó unos días, “pois seguimos sen resposta”. Pero no todo lo que les transmitió al centenar de asistentes a esa protesta fueron malas noticias, pues les dio cuenta de las novedades respecto a las acciones que están emprendiendo, como es el caso de la campaña de recogida de firmas, de las que ayer ya les habían contabilizado la entrega de 790, y anunció que la mantendrán abierta hasta acabar las Navidades, incluyendo la festividad de Reyes, y así aprovechar la gente que está fuera y regresa a juntarse con sus familias y otros que acuden de vacaciones. “É un logro moi importante do que tendes que estar moi orgullosos. Estades a traballar moito”.

Pancarta nueva

Entre las novedades que tuvo que contarles es que ya cuentan con una nueva pancarta, en la que se puede leer “Coa saúde non se xoga. Aguiño quere médicos”. También dijo que algunas personas ya están presentando reclamaciones individuales y que algunos incluso ya recibieron respuesta en el sentido de que no pueden hacer nada al no haber médicos. A este respecto se refirió Pilar Millet, una de las vecinas participantes en la concentración y que manifestó que “médicos sobran, o que pasa é que hai que facerlles uns contratos dignos, e entonces os facultativos non se irían daquí como fan para todos os lados”.

Esta agu.iñense agregó que “queremos que manden médicos e que non peche o consultorio periférico de Aguiño. Nos últimos anos estamos a ver o deteriuoro da Atención Primaria no consultorio periférico de Aguiño, e estamos chegando ao fondo. Xa nos quitaron o pediatra daquela, e tamén un auxiliar de enfermería e xa non digo que teña que haber un psicólogo e un fisioterapeuta para non saturar ás Urxencias do hospital, pero é que nin nos poñen os médicos de familia, pois incluso chegamos a estar unha semana sen facultativo algún. É unha vergonza o que está pasando aquí. É tercermundista”. Agregó que "agora veñen as fechas de comer, sube o zucre, a tendsión pòlo champán en todo, e a ver como facemos sen médicos... Neste momento estamos cuando doutora cedida do centro de saúde de Ribeira, e en calquera momento podemos quedar sen ela", señaló.

Millet Dios leyó un texto en el que destacó que la salud es un derecho constitucional "conquistado polos nosos maiores, , que conseguiron unha Sanidate Pública universal e gratuita , admirada noutro países, incluso nos Estados Unmidos co expresidente Obama, e nolos queren sacar". "Estamos vendo que desde a Xunta de Galicia están desfacendo esa ca Sanidade Privada. onquista e potenciando . A falta do interese poolítico pola Sanidade Pública vese pola eliminación de médicos de Atenmción Primaria, pola masificación de pacientes que ten que atender cada médico, polas listas de espera para intervencións cirúrxicas, para consulktas de especialistas, para as probas diagnósticas, para atención psicolóxica...", puntualizó esta vecina de Aguiño. Por último, afirmó que no pueden permitir que la Sanidad Pública se convierta en un negocio "non que uns poucos se benefician a osta da saúde de todos", y que "se permitimos que pechen o centro de saúde de Aguiño xa non teremos volta atrás e todos perderemos", por lo que hizo un llamamiento a la unidad de los vecinos, animar a más gente "e non parar ata recuperar os dous doutores que nos corresponden".

Demoras en segundas consultas

Lucía García informó que desde la Plataforma en Defensa da Samnidade Pública do Barbanza están empezando a trabajar mucho con la situación de las demoras en las citas con los especialistas en el hospital comarcal. "Sabemos que hai xente afectada para unha primeira consulta, pero é máis sangrante para a segunda e sucesivas, e que ven derivada despois de facer unha proba diagnóstica. Fannos as probas e logo quedamos no limbo, sen ter resposta, nin tratamento axeitado á apatoloxía pola que se acude ao especialista. Falamos co xerente da Área Sanitaria de Santiago-O Barbanza e non temos resposta...". Por ello, tal y como ya avanzó ayer este periódico, este lunes está prevista la celebración de una concentración delante de la puerta principal de lHospital do Barbanza, para loitar coa finalidade de que esa demora nas consultas cos especialistas baixe a niveles razoables

Por último, recordó que este marte se celebrará el importante debate sobre el presupuesto de la Xunta para 2025, "no que irán os cartos se van a investir ou destinar en distintas cousas en Galicia , enmtre elas a Sanidade. Como sempre, a proposta e dun 25% menos dos que as organizacións mundiais sa Saúde e os científicos propoñen". En este sentido, Lucía García anunció que irán ese día hasta el Parlamento para solicitar que se incrementen las partidas de cara a la Sanidad. É o mellor momento para facer visibles as nosas demandas, e a quenes queiran acudir se lles facilitará o transporte". .