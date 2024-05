El centro de salud de Rianxo se suma al de Ribeira en su delicada situación por falta de médicos

Las reacciones a esta delicada situación no se han hecho esperar y, además de la referida plataforma sanitaria comarcal, el grupo municipal del BNG de Rianxo indica que "ollamos con enorme preocupación a situación actual do sistema de Sanidade Pública no noso concello. É moi urxente que entre as tarefas a acometer polo novo equipo da Xerencia do Sergas se atope a de resolver a falta preocupante de facultativos". Desde las filas nacionalistas locales señala que "a cobertura é a todas luces insuficiente e puidemos comprobar como persoas non tiñan posibilidade de citas médicas en tres semanas, por non falar da sobrecarga que supón para moito do persoal a acumulación das necesidades de saúde en menos médicos e persoal do que debería".

Desde la formación frentista añadieron que a las puertas del verano, en que se suman los permisos vacacionales, "no que se suman os permisos vacacionais, no que non se cubren tradicionalmente especialidades como a de Pediatría e no que a poboación do concello aumenta a conta da chegada de turistas, sigue aumentando a preocupación por esa situación, por non falar dun escenario a medio prazo no que se prevé que se sumen xubilacións de facultativos de toda a comarca de forma xeralizada".